Sete professores da rede estadual da região de Franca foram reconhecidos na última segunda-feira, 5, entre os mil vencedores do 1º Prêmio Professor Nota 1.000, iniciativa do Governo de São Paulo que considera o desempenho dos estudantes e a frequência dos docentes em sala de aula. A cerimônia foi realizada na Sala São Paulo, na região central da capital.
A premiação corresponde à etapa final do Prêmio Professor Nota 10, que neste ano reconheceu 25 mil professores de todas as regiões do estado. Os mil docentes com as maiores pontuações avançaram para a etapa final e receberam a medalha de Professor Nota 1.000.
O evento foi conduzido pelo secretário da Educação, Renato Feder, que destacou o papel dos professores na trajetória dos estudantes e citou a aprovação de alunos no Provão Paulista.
“Uma das coisas mais incríveis que a gente tem feito é colocar jovens na faculdade. Muitos acreditam que não podem, que não são capazes. A única pessoa que pode fazer o aluno acreditar é você, professor”, afirmou Feder.
Segundo o secretário, o trabalho dos docentes também contribui para transformar a vida dos alunos. “Você, professor, é capaz de transformar a vida do nosso estudante com amor, carinho. Que a gente possa levar carinho, amor e futuro para os nossos alunos”, discursou.
Critérios da premiação
Para definir os professores premiados, a Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) considerou critérios como frequência em sala de aula, avaliação de desempenho e notas dos alunos no Saresp, exame aplicado pela pasta para avaliar o rendimento escolar.
Os 25 mil docentes inicialmente reconhecidos pelo Professor Nota 10 foram classificados a partir desses indicadores. Os mil melhores resultados garantiram a seleção para o Professor Nota 1.000.
As medalhas foram entregues no início da manhã. Em nível regional, as Unidades Regionais de Ensino também têm realizado celebrações para homenagear os professores reconhecidos no Professor Nota 10, com a entrega de troféus.
Durante a cerimônia, Feder ressaltou a participação dos profissionais nos resultados obtidos pela rede estadual.
“Já medalhamos quase 1 milhão de estudantes em olimpíadas de língua portuguesa e matemática, e ultrapassamos 20 mil jovens trabalhando e estudando pelo programa Bolsa Estágio Ensino Médio, o "BEEM". Estamos fazendo a estrela do nosso aluno brilhar, elevando o nível da Educação”, afirmou.
O secretário também citou resultados do Pisa, avaliação internacional criada pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). “Se São Paulo fosse um país, hoje estaríamos à frente de Israel, Grécia, Emirados Árabes, Islândia, Chile e Uruguai”, completou.
Música e literatura
A cerimônia na Sala São Paulo contou com apresentação da Ojesp (Orquestra Jovem do Estado de São Paulo), regida pelo maestro Cláudio Cruz.
O evento também teve o espetáculo “O Pianista e o Poeta”, com o pianista e maestro João Carlos Martins e o professor e escritor Gabriel Chalita, que uniram música e literatura no palco.
Três professores foram chamados ao palco para receber a medalha das mãos do secretário Renato Feder, representando os demais docentes premiados.
Valorização dos professores
Além do prêmio, a Secretaria da Educação afirma que os professores da rede estadual também são valorizados por meio do pagamento de bônus vinculado aos resultados do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo).
Neste ano, segundo a pasta, foram pagos R$ 1 bilhão em bônus a mais de 188 mil docentes, maior valor da última década destinado ao reconhecimento dos profissionais da rede.
A atual gestão também retomou, em 2024, a prova de promoção no Quadro do Magistério, após sete anos sem a realização do exame. A aprovação garante 10,5% de acréscimo no salário-base de professores e profissionais pedagógicos.
Outra medida citada pela Seduc-SP foi a realização de um concurso com 15 mil vagas para professores, apontado pela pasta como uma iniciativa inédita em quase uma década. Um novo concurso, com 5 mil vagas, já foi autorizado e deverá ser organizado nos próximos meses.
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