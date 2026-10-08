Sete professores da rede estadual da região de Franca foram reconhecidos na última segunda-feira, 5, entre os mil vencedores do 1º Prêmio Professor Nota 1.000, iniciativa do Governo de São Paulo que considera o desempenho dos estudantes e a frequência dos docentes em sala de aula. A cerimônia foi realizada na Sala São Paulo, na região central da capital.

A premiação corresponde à etapa final do Prêmio Professor Nota 10, que neste ano reconheceu 25 mil professores de todas as regiões do estado. Os mil docentes com as maiores pontuações avançaram para a etapa final e receberam a medalha de Professor Nota 1.000.

O evento foi conduzido pelo secretário da Educação, Renato Feder, que destacou o papel dos professores na trajetória dos estudantes e citou a aprovação de alunos no Provão Paulista.