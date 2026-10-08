O juiz Gustavo de Castro Campos, de 45 anos, encontrado na noite dessa quarta-feira, 7, carbonizado dentro do próprio carro em uma estrada rural de São João da Boa Vista (SP), chegou a atuar próxima a Franca em 2014.
Gustavo era titular da 2ª Vara da Comarca de Mococa (SP) e trabalhava na área do Direito desde 2004. Ele chegou a atuar como advogado e, posteriormente, tornou-se delegado no Espírito Santo.
Em 2014, ingressou na Magistratura como juiz substituto da 14ª CJ (Circunscrição Judiciária), com sede em Barretos.
Antes de chegar à comarca de Mococa, Gustavo também atuou em Tambaú (SP) e Santa Rita do Passa Quatro (SP).
OAB lamenta morte
A Diretoria da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) – Subseção de Mococa publicou uma nota de pesar pela morte do magistrado.
“A Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção de Mococa, em nome de toda a advocacia local, manifesta seu mais profundo e doloroso pesar pelo falecimento do Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Gustavo de Castro Campos, titular da 2ª Vara da Comarca de Mococa.”
A entidade também afirmou estar “estarrecida” com a notícia. “Estamos todos estarrecidos pela triste notícia. O falecimento prematuro do magistrado consterna profundamente nossa classe”, finalizou a nota da OAB.
Morte suspeita
O caso é investigado pela Polícia Civil, que inicialmente trata a ocorrência como morte suspeita. O carro de Gustavo foi encontrado por uma testemunha, que acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.
Na tentativa de controlar as chamas, a testemunha chegou a jogar terra no interior do veículo com o auxílio de uma retroescavadeira. O carro pertencia ao magistrado.
Até o fechamento deste texto, ninguém foi preso.
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