O juiz Gustavo de Castro Campos, de 45 anos, encontrado na noite dessa quarta-feira, 7, carbonizado dentro do próprio carro em uma estrada rural de São João da Boa Vista (SP), chegou a atuar próxima a Franca em 2014.

Gustavo era titular da 2ª Vara da Comarca de Mococa (SP) e trabalhava na área do Direito desde 2004. Ele chegou a atuar como advogado e, posteriormente, tornou-se delegado no Espírito Santo.

Em 2014, ingressou na Magistratura como juiz substituto da 14ª CJ (Circunscrição Judiciária), com sede em Barretos.