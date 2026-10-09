A unidade do Bom Prato de Franca terá um cardápio especial nesta sexta-feira, 9, em antecipação ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro. A refeição custará R$ 1 e será servida a partir das 10h30 para o público preferencial e das 11h para o público em geral.

O menu inclui bife à milanesa, ravioli ao molho sugo, arroz à primavera, feijão carioca, salada New e pudim de chocolate.

Pratos associados à infância

A programação especial será realizada nas unidades do Programa Bom Prato do Estado de São Paulo. A proposta é oferecer pratos associados ao universo infantil e à memória afetiva dos adultos.