A unidade do Bom Prato de Franca terá um cardápio especial nesta sexta-feira, 9, em antecipação ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro. A refeição custará R$ 1 e será servida a partir das 10h30 para o público preferencial e das 11h para o público em geral.
O menu inclui bife à milanesa, ravioli ao molho sugo, arroz à primavera, feijão carioca, salada New e pudim de chocolate.
Pratos associados à infância
A programação especial será realizada nas unidades do Programa Bom Prato do Estado de São Paulo. A proposta é oferecer pratos associados ao universo infantil e à memória afetiva dos adultos.
Entre as opções previstas nas demais unidades estão frango à parmegiana, nhoque, salada arco-íris, macarrão colorido e batata palito.
Para a sobremesa, o cardápio inclui alternativas como pudim, brigadeirão, sorvete sundae, cone de doce de leite e bala de goma.
Em Franca, o almoço especial será servido nesta sexta-feira, 9, com refeições a R$ 1.
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