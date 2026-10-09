Franca recebe neste sábado, 10, e domingo, 11, o Torneio Estadual de Futebol Feminino da Advocacia, no Internacional Esporte Clube, na região da Estação. Com partidas a partir das 10h, a competição reunirá nove equipes do Estado, incluindo a OAB/Franca, atual campeã, que tentará conquistar mais um título jogando em casa.
Promovido pela CAASP (Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo), órgão da OAB-SP, o torneio reúne advogadas e estagiárias de Direito de diferentes regiões paulistas. O objetivo é incentivar a prática do futebol feminino e promover a integração entre profissionais da advocacia.
Franca busca novo título
A escolha de Franca como sede ocorreu após a articulação do conselheiro estadual da OAB-SP, José Chiachiri Neto, que pleiteou a realização do evento no município.
A equipe francana será comandada pelos treinadores Gustavo Alvino e Pablo Lopes. Com três títulos estaduais no histórico, o time busca ampliar a conquista de troféus na competição.
“Nada mais justo com nossas jogadoras tricampeãs que o torneio seja realizado em Franca desta vez”, declarou Chiachiri Neto.
Formato da competição
As partidas serão disputadas em campo reduzido, com equipes formadas por até sete jogadoras. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo portal oficial de esportes da CAASP, em www.caasp.org.br.
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