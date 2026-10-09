Franca recebe neste sábado, 10, e domingo, 11, o Torneio Estadual de Futebol Feminino da Advocacia, no Internacional Esporte Clube, na região da Estação. Com partidas a partir das 10h, a competição reunirá nove equipes do Estado, incluindo a OAB/Franca, atual campeã, que tentará conquistar mais um título jogando em casa.

Promovido pela CAASP (Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo), órgão da OAB-SP, o torneio reúne advogadas e estagiárias de Direito de diferentes regiões paulistas. O objetivo é incentivar a prática do futebol feminino e promover a integração entre profissionais da advocacia.

Franca busca novo título

A escolha de Franca como sede ocorreu após a articulação do conselheiro estadual da OAB-SP, José Chiachiri Neto, que pleiteou a realização do evento no município.