Uma câmera de segurança flagrou o furto de uma lixeira em uma residência na rua Décio Piola, no Parque Moema, em Franca, nessa quarta-feira, 7. As imagens mostram um homem retirando o recipiente do imóvel e seguindo pela via.
O homem aparece nas imagens se aproximando da residência e retirando a lixeira. Em seguida, deixou o local carregando o recipiente.
O morador percebeu o desaparecimento e decidiu verificar as imagens da câmera de segurança. Ao analisar a gravação, notou que o suspeito aparentemente procurava outras lixeiras pela rua.
O caso chamou a atenção de moradores da região diante da possibilidade de outras residências terem sido alvo da ação. Até o momento, no entanto, não há confirmação de outros furtos.
Imagens podem ajudar na identificação
O morador pretende utilizar o vídeo no registro formal da ocorrência. As imagens mostram a movimentação do homem pela rua e podem contribuir para uma eventual identificação.
Ele também pretende alertar os vizinhos para que verifiquem gravações de câmeras de segurança e possíveis desaparecimentos de lixeiras ou outros casos de vandalismo.
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