Uma câmera de segurança flagrou o furto de uma lixeira em uma residência na rua Décio Piola, no Parque Moema, em Franca, nessa quarta-feira, 7. As imagens mostram um homem retirando o recipiente do imóvel e seguindo pela via.

O homem aparece nas imagens se aproximando da residência e retirando a lixeira. Em seguida, deixou o local carregando o recipiente.

O morador percebeu o desaparecimento e decidiu verificar as imagens da câmera de segurança. Ao analisar a gravação, notou que o suspeito aparentemente procurava outras lixeiras pela rua.