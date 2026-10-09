A combinação de chuva, umidade e temperaturas elevadas pode favorecer a formação de criadouros do mosquito Aedes aegypti em Franca. Diante do cenário, a SES-SP (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo) orienta a população a eliminar recipientes com água parada dentro e fora das residências.
Nesta semana, diferentes regiões do Estado registraram períodos de chuva e temperaturas mais altas. Segundo a SES-SP, a combinação de umidade e calor favorece a reprodução do mosquito, principalmente em locais com acúmulo de água.
Em Franca, a incidência registrada é de 182,89 casos por 100 mil habitantes. A cidade contabiliza 1.255 casos confirmados, 1.379 casos prováveis e nenhum óbito, conforme os dados fornecidos.
Recipientes podem virar criadouros
Após as chuvas, objetos mantidos em áreas externas podem acumular água e se transformar em pontos de reprodução do mosquito.
Entre os locais que exigem atenção estão vasos de plantas, calhas, pneus, garrafas, caixas-d'água e outros recipientes capazes de armazenar água.
Em todo o Estado de São Paulo, foram registrados 60.965 casos confirmados de dengue e 43 mortes pela doença em 2026. A população pode acompanhar a atualização dos números no painel da Secretaria de Estado da Saúde.
Sintomas e sinais de alerta
A dengue costuma começar com febre alta, acima de 38°C, de início repentino e duração de dois a sete dias. Outros sintomas incluem dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, dor atrás dos olhos, fraqueza, mal-estar, náuseas, vômitos, manchas vermelhas e coceira na pele.
Os sinais de alarme podem surgir principalmente quando a febre começa a diminuir. Dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, tontura ou desmaio, dificuldade para respirar, sangramentos e cansaço extremo ou irritabilidade exigem atendimento imediato.
Em caso de suspeita de dengue, a orientação é procurar um serviço de saúde e não se automedicar.
Previsão aponta chuva em Franca
A previsão para Franca nesta sexta-feira, 9, é de temperaturas entre 20°C e 32°C, sem previsão de chuva. No sábado, 10, os termômetros devem marcar entre 21°C e 34°C.
Já no domingo, 11, há previsão de novas pancadas de chuva e trovoadas, com temperaturas entre 21°C e 33°C.
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