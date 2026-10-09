A combinação de chuva, umidade e temperaturas elevadas pode favorecer a formação de criadouros do mosquito Aedes aegypti em Franca. Diante do cenário, a SES-SP (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo) orienta a população a eliminar recipientes com água parada dentro e fora das residências.

Nesta semana, diferentes regiões do Estado registraram períodos de chuva e temperaturas mais altas. Segundo a SES-SP, a combinação de umidade e calor favorece a reprodução do mosquito, principalmente em locais com acúmulo de água.

Em Franca, a incidência registrada é de 182,89 casos por 100 mil habitantes. A cidade contabiliza 1.255 casos confirmados, 1.379 casos prováveis e nenhum óbito, conforme os dados fornecidos.