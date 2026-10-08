Moradores da rua Couto Magalhães, próxima à rua Afonso Pena, em Franca, reclamam de um buraco que está aberto há dias.
Dada a profundidade do buraco, a população teme acidentes de trânsito. A região é movimentada e recebe diariamente um alto fluxo de carros e motociclistas.
Após receber a denúncia, o Portal GCN/Sampi procurou a Prefeitura para saber quem é responsável pelo reparo e quais providências serão tomadas.
Em nota, o Departamento de Infraestrutura informou que uma equipe esteve no local para realizar uma vistoria e fez a sinalização do trecho. Segundo o órgão, ainda será necessário avaliar a situação para identificar a origem do problema.
Prefeitura vai identificar a causa
De acordo com o departamento, a responsabilidade pelo reparo dependerá do resultado da avaliação técnica.
Caso seja constatado um rompimento na rede de galerias, o serviço será realizado pela própria Prefeitura. Se o problema estiver na rede de esgoto, a empresa responsável pelo abastecimento de água e esgoto será acionada para executar os reparos necessários.
Até o momento, a Prefeitura não informou uma previsão para a conclusão do serviço.
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