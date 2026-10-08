Moradores da rua Couto Magalhães, próxima à rua Afonso Pena, em Franca, reclamam de um buraco que está aberto há dias.

Dada a profundidade do buraco, a população teme acidentes de trânsito. A região é movimentada e recebe diariamente um alto fluxo de carros e motociclistas.

Após receber a denúncia, o Portal GCN/Sampi procurou a Prefeitura para saber quem é responsável pelo reparo e quais providências serão tomadas.