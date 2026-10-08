08 de outubro de 2026
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EM FRANCA

Buraco na Couto Magalhães gera reclamação; Prefeitura apura

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Buraco na rua Couto Magalhães, em Franca
Buraco na rua Couto Magalhães, em Franca

Moradores da rua Couto Magalhães, próxima à rua Afonso Pena, em Franca, reclamam de um buraco que está aberto há dias. 

Dada a profundidade do buraco, a população teme acidentes de trânsito. A região é movimentada e recebe diariamente um alto fluxo de carros e motociclistas. 

Após receber a denúncia, o Portal GCN/Sampi procurou a Prefeitura para saber quem é responsável pelo reparo e quais providências serão tomadas.

Em nota, o Departamento de Infraestrutura informou que uma equipe esteve no local para realizar uma vistoria e fez a sinalização do trecho. Segundo o órgão, ainda será necessário avaliar a situação para identificar a origem do problema.

Prefeitura vai identificar a causa

De acordo com o departamento, a responsabilidade pelo reparo dependerá do resultado da avaliação técnica.

Caso seja constatado um rompimento na rede de galerias, o serviço será realizado pela própria Prefeitura. Se o problema estiver na rede de esgoto, a empresa responsável pelo abastecimento de água e esgoto será acionada para executar os reparos necessários.

Até o momento, a Prefeitura não informou uma previsão para a conclusão do serviço.

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