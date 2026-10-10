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CULTURA

Cinema & Psicanálise volta a Franca com debate sobre 'O Convite'

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação
Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz e Edward Norton em cena de 'O Convite'
Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz e Edward Norton em cena de 'O Convite'

O grupo Cinema & Psicanálise de Franca retoma as atividades em 2026 com um debate sobre o filme “O Convite”, dirigido por Olivia Wilde. O encontro será realizado no dia 17 de outubro, às 15 horas, no Centro Médico de Franca, no Jardim Monte Carlo.

A atividade marca a retomada do grupo após a interrupção provocada pela pandemia de covid-19. O Cinema & Psicanálise construiu uma trajetória de 15 anos com exibições e discussões de filmes em encontros mensais, reunindo público interessado nas discussões psicanalíticas.

O debate sobre “O Convite” será conduzido por Ana Regina Morandini Caldeira, membro efetivo com funções didáticas da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto (SBPRP); Débora Agel Mellem, membro efetivo da SBPRP; e Cairo Badoco de Souza, membro filiado da SBPRP.

O filme acompanha as relações de dois casais, que trocam convites entre si. Durante um encontro social em um apartamento, a história aborda questões relacionadas à intimidade e às relações afetivas.

Segundo o grupo, a proposta do encontro é também convidar o público a refletir sobre a qualidade afetiva das próprias relações.

Serviço

O evento será presencial e as inscrições serão feitas no local, a partir das 14h30. O valor é de R$ 30.

Cinema & Psicanálise – O Convite

  • Data: 17 de outubro de 2026
  • Horário: 15 horas
  • Local: Centro Médico de Franca, Estrada para Claraval, Rua 1, nº 5.211, Jardim Monte Carlo
  • Valor: R$ 30
  • Inscrições: no local, a partir das 14h30

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