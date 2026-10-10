O grupo Cinema & Psicanálise de Franca retoma as atividades em 2026 com um debate sobre o filme “O Convite”, dirigido por Olivia Wilde. O encontro será realizado no dia 17 de outubro, às 15 horas, no Centro Médico de Franca, no Jardim Monte Carlo.

A atividade marca a retomada do grupo após a interrupção provocada pela pandemia de covid-19. O Cinema & Psicanálise construiu uma trajetória de 15 anos com exibições e discussões de filmes em encontros mensais, reunindo público interessado nas discussões psicanalíticas.

O debate sobre “O Convite” será conduzido por Ana Regina Morandini Caldeira, membro efetivo com funções didáticas da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto (SBPRP); Débora Agel Mellem, membro efetivo da SBPRP; e Cairo Badoco de Souza, membro filiado da SBPRP.