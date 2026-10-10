O grupo Cinema & Psicanálise de Franca retoma as atividades em 2026 com um debate sobre o filme “O Convite”, dirigido por Olivia Wilde. O encontro será realizado no dia 17 de outubro, às 15 horas, no Centro Médico de Franca, no Jardim Monte Carlo.
A atividade marca a retomada do grupo após a interrupção provocada pela pandemia de covid-19. O Cinema & Psicanálise construiu uma trajetória de 15 anos com exibições e discussões de filmes em encontros mensais, reunindo público interessado nas discussões psicanalíticas.
O debate sobre “O Convite” será conduzido por Ana Regina Morandini Caldeira, membro efetivo com funções didáticas da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto (SBPRP); Débora Agel Mellem, membro efetivo da SBPRP; e Cairo Badoco de Souza, membro filiado da SBPRP.
O filme acompanha as relações de dois casais, que trocam convites entre si. Durante um encontro social em um apartamento, a história aborda questões relacionadas à intimidade e às relações afetivas.
Segundo o grupo, a proposta do encontro é também convidar o público a refletir sobre a qualidade afetiva das próprias relações.
Serviço
O evento será presencial e as inscrições serão feitas no local, a partir das 14h30. O valor é de R$ 30.
Cinema & Psicanálise – O Convite
- Data: 17 de outubro de 2026
- Horário: 15 horas
- Local: Centro Médico de Franca, Estrada para Claraval, Rua 1, nº 5.211, Jardim Monte Carlo
- Valor: R$ 30
- Inscrições: no local, a partir das 14h30
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