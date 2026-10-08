A Casa do Pãozinho, no bairro Miramontes, na região Norte de Franca, busca novos parceiros, doadores e voluntários para manter o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade. Com mais de 29 anos de atuação, a instituição enfrenta dificuldades principalmente para conseguir arroz e leite, alimentos utilizados na montagem de cestas básicas e no café da manhã oferecido aos domingos.
O projeto surgiu por iniciativa de “Seo Guimarães”, com o objetivo de prestar assistência à comunidade. Segundo Lorena Silva, integrante da instituição, o trabalho começou sem sede própria e chegou a funcionar debaixo de uma mangueira. Atualmente, a Casa do Pãozinho atende na rua Manoel Bandeira, em um espaço do Grupo Espírita Hotto Paiva. A presidente é Elizabeth Caligher.
“A gente atende pessoas da comunidade, então não importa a religião”, afirmou Lorena.
Distribuição de alimentos e refeições
Às sextas-feiras, a instituição distribui mais de 50 sacolas com alimentos recebidos por meio de doações. Os pacotes podem conter verduras, frutas, legumes, pão, macarrão e, quando disponíveis, produtos como fubá e molho de tomate.
A casa também recebe grupos e voluntários que promovem atividades no local. A cada 15 dias, são realizados almoços, e, no último sábado de cada mês, a instituição distribui marmitas. Nessas ações, o número de refeições pode chegar a 200 ou 300 unidades.
Outro atendimento ocorre no chamado Domingo Fraterno. As famílias participam de um momento de conversa e, depois, recebem café da manhã no refeitório.
Segundo Lorena, são necessários 12 litros de leite a cada domingo. O produto, que antes chegava por meio de doações, atualmente precisa ser comprado pela instituição.
Arroz é uma das principais dificuldades
No último domingo de cada mês, a Casa do Pãozinho também entrega cestas básicas. Cerca de 72 a 80 pessoas procuram a instituição para receber os alimentos.
As cestas são compostas por produtos como arroz, feijão, molho de tomate e macarrão. Quando há disponibilidade, também é incluído um litro de leite para as mães.
A dificuldade para conseguir arroz preocupa a equipe, que precisa arcar com a compra do alimento para manter a distribuição.
“Ultimamente eu tenho tido muita dificuldade de adquirir arroz. Principalmente o arroz, a gente está tendo que arcar também com esse arroz”, disse Lorena.
Instituição de doações
A Casa do Pãozinho não possui renda fixa e depende de doações, parcerias e iniciativas dos voluntários para custear as atividades e manter a sede. Entre as ações para arrecadar recursos estão o Clube da Pizza e uma feijoada realizada anualmente.
O dinheiro arrecadado é destinado a despesas como água, energia elétrica, reparos e reformas do espaço.
A instituição também promove eventos em datas comemorativas, como Dia das Crianças, Festa Junina, Natal, Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Pais. As celebrações são realizadas com a ajuda de parceiros e doadores.
No Dia das Crianças, comemorado pela instituição no dia 4 de outubro, a Casa do Pãozinho organizou uma programação para mais de 50 crianças atendidas. A atividade contou com pula-pula, piscina de bolinhas, comidas, doces e sacolinhas-surpresa, além de doações de cachorro-quente.
“Foi um dia muito mágico, foi muito legal. Tinha acho que mais de 50 crianças, então foi maravilhoso”, afirmou Lorena.
Voluntários e novos parceiros
Atualmente, a instituição conta com cerca de 21 voluntários envolvidos nos diferentes trabalhos. Aos domingos, a equipe costuma reunir entre nove e 11 pessoas.
A ampliação da rede de colaboradores é considerada importante para manter os atendimentos e organizar eventos que exigem mais pessoas e recursos.
“A gente sempre está precisando de parcerias novas, novos doadores, novos voluntários, que possam nos ajudar, porque, principalmente em eventos, a gente precisa de muitas mãos”, disse Lorena.
A Casa do Pãozinho fica na Rua Manoel Bandeira, 317, no bairro Miramontes, em Franca. A instituição não tem fins lucrativos e depende de doações e do trabalho voluntário para continuar as atividades.
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