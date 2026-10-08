A Casa do Pãozinho, no bairro Miramontes, na região Norte de Franca, busca novos parceiros, doadores e voluntários para manter o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade. Com mais de 29 anos de atuação, a instituição enfrenta dificuldades principalmente para conseguir arroz e leite, alimentos utilizados na montagem de cestas básicas e no café da manhã oferecido aos domingos.

O projeto surgiu por iniciativa de “Seo Guimarães”, com o objetivo de prestar assistência à comunidade. Segundo Lorena Silva, integrante da instituição, o trabalho começou sem sede própria e chegou a funcionar debaixo de uma mangueira. Atualmente, a Casa do Pãozinho atende na rua Manoel Bandeira, em um espaço do Grupo Espírita Hotto Paiva. A presidente é Elizabeth Caligher.

“A gente atende pessoas da comunidade, então não importa a religião”, afirmou Lorena.

Distribuição de alimentos e refeições