Familiares procuram por informações que possam ajudar a localizar Marciel Vitor, de 51 anos, que está desaparecido desde a última segunda-feira, 5 de outubro, em Franca.
Segundo a família, Marciel foi visto pela última vez na região do Distrito Industrial de Franca, no sentido a São José da Bela Vista. Desde então, não houve novas informações sobre o paradeiro dele.
Familiares e amigos estão mobilizados nas buscas e pedem que qualquer pessoa que tenha informações sobre Marciel entre em contato.
Informações podem ser repassadas diretamente à família pelo telefone/WhatsApp (16) 99209-2764 ou à Polícia Militar pelo 190.
Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
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