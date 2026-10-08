Familiares procuram por informações que possam ajudar a localizar Marciel Vitor, de 51 anos, que está desaparecido desde a última segunda-feira, 5 de outubro, em Franca.

Segundo a família, Marciel foi visto pela última vez na região do Distrito Industrial de Franca, no sentido a São José da Bela Vista. Desde então, não houve novas informações sobre o paradeiro dele.

Familiares e amigos estão mobilizados nas buscas e pedem que qualquer pessoa que tenha informações sobre Marciel entre em contato.