08 de outubro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
AJUDE E COMPARTILHE

Família procura por morador de Franca desaparecido desde segunda

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Marciel Vitor, de 51 anos, segue desaparecido desde segunda-feira
Marciel Vitor, de 51 anos, segue desaparecido desde segunda-feira

Familiares procuram por informações que possam ajudar a localizar Marciel Vitor, de 51 anos, que está desaparecido desde a última segunda-feira, 5 de outubro, em Franca.

Segundo a família, Marciel foi visto pela última vez na região do Distrito Industrial de Franca, no sentido a São José da Bela Vista. Desde então, não houve novas informações sobre o paradeiro dele.

Familiares e amigos estão mobilizados nas buscas e pedem que qualquer pessoa que tenha informações sobre Marciel entre em contato.

Informações podem ser repassadas diretamente à família pelo telefone/WhatsApp (16) 99209-2764 ou à Polícia Militar pelo 190.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários