Após perder para o Mogi o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira, 7, no "Pedrocão", o Franca Basquete foca nas duas partidas que fará fora de casa no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, neste sábado, 10, às 19h, e na segunda-feira, 12, às 16h. Com o tropeço, por 86 a 82, o time comandado por Helinho Garcia precisa vencer ao menos uma fora para trazer a série melhor de cinco de volta para Franca.

A análise da derrota foi feita pelo experiente pivô Rafael Mineiro. Para ele, o time produziu bem ofensivamente, mas falhou no setor que costuma ser a marca da equipe. “Vamos pensar jogo a jogo. Analisando este jogo aqui, o time deles tem qualidade, mas acho que nós pecamos muito na defesa. (Tomando) 86 pontos, dificilmente nós vamos ganhar um jogo”, disse Mineiro.

O pivô alertou que será necessário corrigir os erros defensivos já para o segundo jogo, em uma série que promete ser equilibrada até o fim. “Analisando, nós precisamos melhorar a defesa, consertar. Playoff é assim, final é assim, nós vamos buscar esse próximo jogo lá. Quem entrou se esforçou ao máximo e espero que a gente possa lá também entrar mais concentrado na defesa”, completou.