A Prefeitura de Franca notificou 17 proprietários de imóveis concluídos e/ou ocupados que, segundo a fiscalização municipal, não possuem o Habite-se. Os autos de infração e imposição de multa foram publicados no Diário Oficial do Município nessa quinta-feira, 8, e estabelecem prazo de dez dias úteis para a regularização.

De acordo com o Setor de Fiscalização de Obras, os responsáveis devem providenciar o documento dentro do prazo, contado a partir da publicação.

O Habite-se atesta que a edificação foi concluída conforme o projeto aprovado e está em condições de ser ocupada.

Multa pode chegar a R$ 1.046,40