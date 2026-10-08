A Prefeitura de Franca divulgou a classificação prévia dos Concursos Públicos 06, 07 e 08 de 2026. Os resultados foram publicados no Diário Oficial dessa quarta-feira, 7, junto com as respostas aos recursos apresentados em etapas anteriores dos processos seletivos.

Os candidatos que não concordarem com a classificação prévia poderão apresentar recurso nesta quinta-feira, 8, e sexta-feira, 9, até as 18h. O procedimento deve ser feito pelo site do Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), na Área do Candidato.

Para recorrer, o candidato deve acessar a plataforma, selecionar a opção “Recursos”, preencher o formulário e realizar o envio dentro do prazo estabelecido.

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