A Prefeitura de Franca divulgou a classificação prévia dos Concursos Públicos 06, 07 e 08 de 2026. Os resultados foram publicados no Diário Oficial dessa quarta-feira, 7, junto com as respostas aos recursos apresentados em etapas anteriores dos processos seletivos.
Os candidatos que não concordarem com a classificação prévia poderão apresentar recurso nesta quinta-feira, 8, e sexta-feira, 9, até as 18h. O procedimento deve ser feito pelo site do Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), na Área do Candidato.
Para recorrer, o candidato deve acessar a plataforma, selecionar a opção “Recursos”, preencher o formulário e realizar o envio dentro do prazo estabelecido.
Cargos
O Concurso Público 06/2026 é destinado ao cargo de guarda civil de 1ª classe. Já o Concurso 07/2026 contempla vagas para operador de máquinas, carpinteiro, encanador, mecânico, pedreiro e pintor.
O Concurso 08/2026 reúne cargos da área da educação, incluindo pedagogo, professor PEB II de educação física, professor PEB II de educação artística, professor PEB II de inglês, supervisor de ensino e professor PEB I de educação básica.
Além da classificação prévia, a Prefeitura também divulgou os resultados dos recursos relacionados às etapas anteriores dos concursos.
No CP 06, foram publicados os resultados dos recursos referentes à avaliação do teste de aptidão física. No CP 07, foram analisados recursos relacionados às notas das provas práticas. Já no CP 08, foram divulgados os resultados dos recursos das notas das provas dissertativas e de títulos.
Também foram publicados os resultados dos recursos das entrevistas de heteroidentificação realizadas nos três concursos.
Próximas etapas
Após o período para apresentação de recursos contra a classificação prévia, a próxima etapa será a divulgação da classificação final e a homologação dos concursos, previstas para os próximos dias.
As publicações podem ser consultadas no Diário Oficial do Município e no portal da Prefeitura de Franca.
Os Concursos Públicos 04, 05 e 09 de 2026 já foram homologados.
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