Um homem de 37 anos foi preso preventivamente na manhã desta quinta-feira, 8, no Jardim Dermínio, em Franca, durante a segunda fase da Operação Sentinela Digital, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de São Paulo.
A operação combate crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes. Nesta etapa, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Franca.
Segundo o Ministério Público, o aprofundamento das investigações identificou indícios de produção, armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cenas de exploração sexual infantojuvenil. De acordo com a decisão judicial, dispositivos eletrônicos teriam sido utilizados para a captação, transmissão e compartilhamento do material.
Ao decretar a prisão preventiva, a Justiça considerou, entre outros fatores, a necessidade de proteção das vítimas, o risco de repetição das condutas e a possibilidade de destruição ou ocultação de provas digitais.
A primeira fase da Operação Sentinela Digital foi realizada em abril deste ano. Um dos investigados naquela etapa foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, em regime inicial fechado, por exploração sexual de adolescente.
As investigações continuam com o objetivo de identificar e responsabilizar outras pessoas que possam estar envolvidas nos crimes. A identidade das vítimas e informações que possam permitir a identificação de crianças e adolescentes são preservadas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.