Um homem de 37 anos foi preso preventivamente na manhã desta quinta-feira, 8, no Jardim Dermínio, em Franca, durante a segunda fase da Operação Sentinela Digital, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de São Paulo.

A operação combate crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes. Nesta etapa, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Franca.

Segundo o Ministério Público, o aprofundamento das investigações identificou indícios de produção, armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cenas de exploração sexual infantojuvenil. De acordo com a decisão judicial, dispositivos eletrônicos teriam sido utilizados para a captação, transmissão e compartilhamento do material.