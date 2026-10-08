08 de outubro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
OPERAÇÃO

Homem de 37 anos é preso por exploração sexual em Franca

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
GCN
Homem foi preso no Jardim Dermínio, durante operação do Gaeco
Homem foi preso no Jardim Dermínio, durante operação do Gaeco

Um homem de 37 anos foi preso preventivamente na manhã desta quinta-feira, 8, no Jardim Dermínio, em Franca, durante a segunda fase da Operação Sentinela Digital, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de São Paulo.

A operação combate crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes. Nesta etapa, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Franca.

Segundo o Ministério Público, o aprofundamento das investigações identificou indícios de produção, armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cenas de exploração sexual infantojuvenil. De acordo com a decisão judicial, dispositivos eletrônicos teriam sido utilizados para a captação, transmissão e compartilhamento do material.

Ao decretar a prisão preventiva, a Justiça considerou, entre outros fatores, a necessidade de proteção das vítimas, o risco de repetição das condutas e a possibilidade de destruição ou ocultação de provas digitais.

A primeira fase da Operação Sentinela Digital foi realizada em abril deste ano. Um dos investigados naquela etapa foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, em regime inicial fechado, por exploração sexual de adolescente.

As investigações continuam com o objetivo de identificar e responsabilizar outras pessoas que possam estar envolvidas nos crimes. A identidade das vítimas e informações que possam permitir a identificação de crianças e adolescentes são preservadas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários