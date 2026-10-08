Duas pessoas ficaram feridas na manhã desta quinta-feira, 8, após um acidente envolvendo uma motocicleta e um Ford Fiesta no cruzamento das avenidas Ismael Alonso y Alonso e Vereador José Granzotti, no Jardim Piratininga, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, o motociclista trafegava pela avenida Ismael Alonso y Alonso, que é via preferencial, quando o Ford Fiesta cruzou a pista para acessar a avenida Vereador José Granzotti.

Com o impacto da colisão, o motociclista sofreu uma luxação no ombro e um trauma na face. Já um passageiro de 64 anos, que estava no banco traseiro do automóvel, também ficou ferido após ser atingido pelo motociclista durante o acidente. Ele sofreu um trauma na cabeça.