08 de outubro de 2026
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TRÂNSITO

Acidente entre moto e carro deixa 2 feridos em avenida de Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Hevertom Talles/GCN
Vítimas ficaram feridas após colisão na manhã desta quinta-feira, 8
Vítimas ficaram feridas após colisão na manhã desta quinta-feira, 8

Duas pessoas ficaram feridas na manhã desta quinta-feira, 8, após um acidente envolvendo uma motocicleta e um Ford Fiesta no cruzamento das avenidas Ismael Alonso y Alonso e Vereador José Granzotti, no Jardim Piratininga, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, o motociclista trafegava pela avenida Ismael Alonso y Alonso, que é via preferencial, quando o Ford Fiesta cruzou a pista para acessar a avenida Vereador José Granzotti.

Com o impacto da colisão, o motociclista sofreu uma luxação no ombro e um trauma na face. Já um passageiro de 64 anos, que estava no banco traseiro do automóvel, também ficou ferido após ser atingido pelo motociclista durante o acidente. Ele sofreu um trauma na cabeça.

As duas vítimas foram socorridas por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas para a Santa Casa de Franca.

O motorista do Ford Fiesta, de 60 anos, afirmou que não percebeu a aproximação da motocicleta. Segundo ele, uma placa de sinalização e uma árvore existente no cruzamento prejudicam a visibilidade dos motoristas que acessam a via.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.

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