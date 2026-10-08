Veja o obituário desta quinta-feira, 8, em Franca:
Nome: Izilda Aparecida Pinto Coutinho
Idade: 72 anos
Local do velório: São Vicente, sala 11
Funerária: Santa Bárbara
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Antônio Francisco de Oliveira
Idade: 67 anos
Local do velório: Velório do Leporace, sala 1
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Márcia Helena do nascimento Balduíno
Idade: 66 anos
Local do velório: São Vicente, sala 7
Funerária: Canaã
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Antônio de Freitas Borges
Idade: 79 anos
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.