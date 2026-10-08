Veja o obituário desta quinta-feira, 8, em Franca:

Nome: Izilda Aparecida Pinto Coutinho

Idade: 72 anos

Local do velório: São Vicente, sala 11

Funerária: Santa Bárbara

Local do sepultamento: Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Antônio Francisco de Oliveira

Idade: 67 anos

Local do velório: Velório do Leporace, sala 1

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h