08 de outubro de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 8, em Franca:

Nome: Izilda Aparecida Pinto Coutinho
Idade: 72 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 11
Funerária: Santa Bárbara 
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Antônio Francisco de Oliveira 
Idade: 67 anos
Local do velório: Velório do Leporace, sala 1
Funerária: São Francisco  
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Márcia Helena do nascimento Balduíno 
Idade: 66 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 7
Funerária: Canaã 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Antônio de Freitas Borges 
Idade: 79 anos
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 13h

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