Uma caminhonete destruiu os muros de duas residências na madrugada desta quinta-feira, 8, na Rua Almirante Barroso, na Vila Resende, zona oeste de Franca. O veículo, uma Chevrolet S10 preta, era conduzido por um jovem de 19 anos.
Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Nas imagens, a caminhonete aparece trafegando em alta velocidade quando o motorista perde o controle da direção e atinge violentamente os muros dos imóveis. Com o impacto, o veículo chegou a ficar apoiado sobre duas rodas e quase capotou.
A frente da S10 ficou completamente destruída. Apesar da força da batida, o condutor não sofreu ferimentos.
Segundo a Polícia Militar, o jovem havia obtido a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) há cerca de três meses.
Nenhum morador das casas atingidas ficou ferido. Os imóveis, porém, sofreram danos significativos e parte da estrutura dos muros foi destruída.
A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias do acidente.
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