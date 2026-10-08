Uma caminhonete destruiu os muros de duas residências na madrugada desta quinta-feira, 8, na Rua Almirante Barroso, na Vila Resende, zona oeste de Franca. O veículo, uma Chevrolet S10 preta, era conduzido por um jovem de 19 anos.

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Nas imagens, a caminhonete aparece trafegando em alta velocidade quando o motorista perde o controle da direção e atinge violentamente os muros dos imóveis. Com o impacto, o veículo chegou a ficar apoiado sobre duas rodas e quase capotou.

A frente da S10 ficou completamente destruída. Apesar da força da batida, o condutor não sofreu ferimentos.