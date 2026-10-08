08 de outubro de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

Polícia Civil prende homem investigado por estupro contra mulher

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Civil
Homem foi preso após ter sido localizado pela Polícia Civil
Homem foi preso após ter sido localizado pela Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu, na manhã de quarta-feira, 7, em Morro Agudo, na região de Franca, um homem investigado por um caso de violência sexual contra uma mulher. A prisão ocorreu após o cumprimento de um mandado expedido pela Vara Única do município.

Após a decisão da Justiça, a Polícia Civil cumpriu a prisão ao localizar o investigado em uma via pública de Morro Agudo.

Durante a abordagem, foi dada voz de prisão. O homem foi conduzido à unidade policial para o cumprimento das providências legais e permaneceu à disposição da Justiça.

A prisão preventiva havia sido solicitada pela Polícia Civil durante o andamento do inquérito. 

A Polícia Civil segue com as investigações para apurar o crime de estupro. 

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