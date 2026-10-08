A inteligência artificial, os direitos humanos nas plataformas digitais e os limites das decisões tomadas por algoritmos estiveram entre os temas discutidos na noite desta quarta-feira, 7, durante o IV Congresso Internacional de Direito, Políticas Públicas, Tecnologia e Internet, realizado na FDF (Faculdade de Direito de Franca). O Portal GCN acompanhou os painéis e as atividades da programação.

Iniciado na terça-feira, 6, o congresso segue até sexta-feira, 9, com o tema “Desafios Regulatórios à Integridade Informacional”. O evento discute os impactos da internet, da inteligência artificial e de outras tecnologias sobre a sociedade e os desafios enfrentados pelo Direito diante dessas transformações.

Promovido pela FDF, o congresso reúne pesquisadores, professores e especialistas brasileiros e estrangeiros, além de estudantes que participam das atividades acadêmicas.

Inteligência artificial e direitos humanos