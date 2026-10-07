O Franca Basquete perdeu para o Mogi por 86 a 82 na noite desta quarta-feira, 7, no “Pedrocão”, em Franca, na primeira partida da final do Campeonato Paulista. Com o resultado, o Mogi abriu 1 a 0 na série melhor de cinco pelo título estadual.
Equilíbrio desde o início
O Franca começou melhor, com boas jogadas do ala-armador Reynan. A equipe abriu quatro pontos e chegou a 6 a 0 com Parodi. O Mogi reagiu com Georginho, cresceu na partida e virou o placar. O primeiro quarto terminou com vitória visitante por 19 a 18.
O segundo período também foi equilibrado, mas o Mogi aproveitou falhas no ataque francano e chegou a abrir oito pontos. Reynan teve destaque e terminou o primeiro tempo como cestinha, com 18 pontos. O Franca foi para o intervalo perdendo por 45 a 42.
Na volta do intervalo, o Mogi aumentou a vantagem e chegou a abrir 14 pontos. O Franca reagiu com boas jogadas de Vini Santos e reduziu a diferença para seis. O terceiro quarto terminou 67 a 61 para os visitantes.
Mogi segura reação no fim
No último período, o time comandado por Helinho Garcia se acertou em quadra e conseguiu virar o placar, ficando um ponto à frente. Nos três minutos finais, porém, o Mogi foi melhor e conseguiu administrar a vantagem para vencer fora de casa.
Georginho foi o cestinha da partida, com 31 pontos. Pelo Franca, Reynan terminou como maior pontuador, com 24.
Próximos jogos
A decisão agora segue para Mogi das Cruzes, no ginásio “Hugo Ramos”. As equipes voltam a se enfrentar neste sábado, 10, às 19h, e na segunda-feira, 12, às 16h.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.