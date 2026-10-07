O Franca Basquete perdeu para o Mogi por 86 a 82 na noite desta quarta-feira, 7, no “Pedrocão”, em Franca, na primeira partida da final do Campeonato Paulista. Com o resultado, o Mogi abriu 1 a 0 na série melhor de cinco pelo título estadual.

Equilíbrio desde o início

O Franca começou melhor, com boas jogadas do ala-armador Reynan. A equipe abriu quatro pontos e chegou a 6 a 0 com Parodi. O Mogi reagiu com Georginho, cresceu na partida e virou o placar. O primeiro quarto terminou com vitória visitante por 19 a 18.

O segundo período também foi equilibrado, mas o Mogi aproveitou falhas no ataque francano e chegou a abrir oito pontos. Reynan teve destaque e terminou o primeiro tempo como cestinha, com 18 pontos. O Franca foi para o intervalo perdendo por 45 a 42.