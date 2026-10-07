07 de outubro de 2026
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SUSTO

Estudante é atropelada por carro próximo ao Uni-Facef

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Vítima sendo socorrida pelo Resgate em Franca
Vítima sendo socorrida pelo Resgate em Franca

Uma estudante foi atropelada por um carro na noite desta quarta-feira, 7, no cruzamento da avenida Ismael Alonso y Alonso com a rua Vicente Gramani, próximo ao Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), em Franca. A jovem sofreu ferimentos aparentemente leves e foi socorrida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros.

Segundo o motorista, ele saiu do estacionamento de uma farmácia e acessou a rua Vicente Gramani. Ao tentar entrar na avenida Ismael Alonso y Alonso, acabou atingindo a estudante, que atravessava pela faixa de pedestres.

Com o impacto, a jovem caiu e sofreu ferimentos. Ela foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros a uma unidade de saúde da cidade.

O motorista permaneceu no local após o acidente e prestou atendimento à vítima.

O trânsito não foi afetado pelo atropelamento.

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