Uma estudante foi atropelada por um carro na noite desta quarta-feira, 7, no cruzamento da avenida Ismael Alonso y Alonso com a rua Vicente Gramani, próximo ao Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), em Franca. A jovem sofreu ferimentos aparentemente leves e foi socorrida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros.
Segundo o motorista, ele saiu do estacionamento de uma farmácia e acessou a rua Vicente Gramani. Ao tentar entrar na avenida Ismael Alonso y Alonso, acabou atingindo a estudante, que atravessava pela faixa de pedestres.
Com o impacto, a jovem caiu e sofreu ferimentos. Ela foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros a uma unidade de saúde da cidade.
O motorista permaneceu no local após o acidente e prestou atendimento à vítima.
O trânsito não foi afetado pelo atropelamento.
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