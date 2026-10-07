O IV Congresso Internacional de Direito, Políticas Públicas, Tecnologia e Internet reúne em Franca especialistas brasileiros e estrangeiros, estudantes, pesquisadores e artistas em uma programação que vai de debates sobre inteligência artificial e direitos humanos a oficinas, pesquisas acadêmicas e atividades culturais.

Realizado na FDF (Faculdade de Direito de Franca) desde terça-feira, 6, o evento segue até sexta-feira, 9, com o tema “Desafios Regulatórios à Integridade Informacional”.

A programação aborda proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, governança de dados, cidadania urbana, direitos humanos e os impactos da inteligência artificial, além de grupos de trabalho, podcast, competição e apresentações culturais.

Olhares de fora do Brasil