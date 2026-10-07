08 de outubro de 2026
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Carro fica destruído após pegar fogo no Jd. Califórnia; VEJA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Carro sendo consumido pelo fogo no Jardim Califórnia, em Franca
Carro sendo consumido pelo fogo no Jardim Califórnia, em Franca

Um carro ficou completamente destruído após pegar fogo no começo da noite desta quarta-feira, 7, na rua Francisco Társia, no Jardim Califórnia, na região Oeste de Franca.

Segundo a motorista, ela seguia pela via quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o veículo começou a pegar fogo. O casal que estava no carro conseguiu sair em segurança antes que as chamas tomassem o veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio.

A ocorrência foi registrada e as causas do incêndio serão apuradas.

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