Um carro ficou completamente destruído após pegar fogo no começo da noite desta quarta-feira, 7, na rua Francisco Társia, no Jardim Califórnia, na região Oeste de Franca.
Segundo a motorista, ela seguia pela via quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o veículo começou a pegar fogo. O casal que estava no carro conseguiu sair em segurança antes que as chamas tomassem o veículo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio.
A ocorrência foi registrada e as causas do incêndio serão apuradas.
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