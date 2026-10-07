Uma mulher ficou ferida na tarde desta quarta-feira, 7, após se envolver em um acidente no cruzamento das ruas Marco Aurélio de Luca e Antônio Covas, no Parque Progresso, na região Sul de Franca. Uma câmera de segurança registrou a colisão.
Nas imagens, o motorista de um carro que seguia pela rua Antônio Covas aparece avançando o cruzamento após desrespeitar a sinalização de parada obrigatória.
A motorista do outro veículo não conseguiu desviar e os carros bateram. Com o impacto, ela perdeu o controle da direção e atingiu um Hyundai HB20 que estava estacionado.
Na sequência, o HB20 foi projetado contra um Ford Fiesta, que também bateu em uma caminhonete.
Atendimento
A motorista sofreu um corte na cabeça e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até um hospital de Franca.
Uma equipe de trânsito da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.
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