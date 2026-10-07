07 de outubro de 2026
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VEJA

Mulher fica ferida após acidente com cinco veículos no Progresso

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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GCN
Hyundai HB20 e Ford Fiesta danificados após acidente no Parque Progresso, em Franca
Hyundai HB20 e Ford Fiesta danificados após acidente no Parque Progresso, em Franca

Uma mulher ficou ferida na tarde desta quarta-feira, 7, após se envolver em um acidente no cruzamento das ruas Marco Aurélio de Luca e Antônio Covas, no Parque Progresso, na região Sul de Franca. Uma câmera de segurança registrou a colisão.

Nas imagens, o motorista de um carro que seguia pela rua Antônio Covas aparece avançando o cruzamento após desrespeitar a sinalização de parada obrigatória.

A motorista do outro veículo não conseguiu desviar e os carros bateram. Com o impacto, ela perdeu o controle da direção e atingiu um Hyundai HB20 que estava estacionado.

Na sequência, o HB20 foi projetado contra um Ford Fiesta, que também bateu em uma caminhonete.

Atendimento

A motorista sofreu um corte na cabeça e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até um hospital de Franca.

Uma equipe de trânsito da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

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