Uma mulher ficou ferida na tarde desta quarta-feira, 7, após se envolver em um acidente no cruzamento das ruas Marco Aurélio de Luca e Antônio Covas, no Parque Progresso, na região Sul de Franca. Uma câmera de segurança registrou a colisão.

Nas imagens, o motorista de um carro que seguia pela rua Antônio Covas aparece avançando o cruzamento após desrespeitar a sinalização de parada obrigatória.

A motorista do outro veículo não conseguiu desviar e os carros bateram. Com o impacto, ela perdeu o controle da direção e atingiu um Hyundai HB20 que estava estacionado.