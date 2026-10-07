A Polícia Militar prendeu, na tarde desta quarta-feira, 7, três homens suspeitos de participar do roubo de uma caminhonete em Ituverava, a 77 km de Franca. A ação foi registrada por câmeras de segurança, e os suspeitos foram localizados durante as buscas em Igarapava.
Nas imagens, os criminosos aguardavam a vítima chegar em casa com a caminhonete. Quando ela abriu o portão, os suspeitos pararam o veículo ao lado do carro da vítima.
Dois homens desceram do veículo e anunciaram o assalto. Durante a abordagem, um dos criminosos jogou o idoso no chão. O trio fugiu levando uma Fiat Toro.
Segundo a Polícia Militar, a vítima acionou o 190 e as equipes iniciaram um cerco na região. Durante as buscas, os policiais localizaram os suspeitos em Igarapava.
Os homens tentaram fugir por um canavial e abandonaram a caminhonete roubada, mas acabaram detidos pelos policiais.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, a arma usada no crime era de mentira.
Os três homens foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava, onde a ocorrência foi apresentada.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.