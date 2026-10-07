A Polícia Militar prendeu, na tarde desta quarta-feira, 7, três homens suspeitos de participar do roubo de uma caminhonete em Ituverava, a 77 km de Franca. A ação foi registrada por câmeras de segurança, e os suspeitos foram localizados durante as buscas em Igarapava.

Nas imagens, os criminosos aguardavam a vítima chegar em casa com a caminhonete. Quando ela abriu o portão, os suspeitos pararam o veículo ao lado do carro da vítima.

Dois homens desceram do veículo e anunciaram o assalto. Durante a abordagem, um dos criminosos jogou a vítima no chão. O trio fugiu levando uma Fiat Toro.