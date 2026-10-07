A Unifran (Universidade de Franca) realizou na manhã desta quarta-feira, 7, mais uma edição do Mochilão, feira de profissões voltada principalmente a estudantes do Ensino Médio que estão no momento de escolher uma carreira. A edição de 2026 recebeu mais de 10 mil pessoas e ofereceu atividades práticas e contato direto com diferentes áreas profissionais e cursos da instituição.

Imersão no ambiente universitário

Ao longo da programação, foram realizadas 53 oficinas, em diferentes horários, além de 10 horas de atividades imersivas no campus. Os estudantes puderam conhecer laboratórios e espaços acadêmicos, conversar com professores, coordenadores e alunos e ter contato com aspectos da rotina universitária.

A proposta foi permitir que os jovens conhecessem diferentes possibilidades de formação antes de tomar uma decisão sobre a carreira.