A primeira-dama Cynthia Milhim reassumiu a presidência do Fussol (Fundo Social de Solidariedade) da Prefeitura de Franca. A portaria de nomeação foi publicada na edição do Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 7.
Cynthia havia sido exonerada em 3 de abril, em cumprimento à legislação eleitoral, para disputar uma vaga de deputada federal pelo MDB nas eleições de 4 de outubro. Ela não foi eleita, mas avaliou como positiva a primeira participação em um pleito eleitoral, com 19.048 votos.
“Meu compromisso com Franca e com a nossa gente continua. Retorno meu trabalho no Fussol com ainda mais disposição para estar perto das pessoas, ajudando a criar oportunidade, qualificação e novos caminhos para quem quer transformar a própria vida”, publicou Cynthia nas redes sociais.
Retorno ao governo
Além de Cynthia, o Diário Oficial desta quarta-feira traz a nomeação de Marcelo Facuri para o cargo de Assessor Político-Especial do gabinete do prefeito. Ele reassume a função após ter sido exonerado para coordenar a campanha de Cynthia Milhim.
Outro integrante do primeiro escalão do governo municipal que retorna ao cargo após afastamento para atuar na campanha eleitoral é José Antônio Castagini, conhecido como Gaúcho.
Ele volta a ocupar o cargo de Assessor Político-Especial junto ao Gabinete do Prefeito. Gaúcho, ao lado do Pastor Palamoni, faz a interlocução do Executivo com a Câmara Municipal. A portaria de nomeação foi publicada nessa terça-feira, 6.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.