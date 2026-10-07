A primeira-dama Cynthia Milhim reassumiu a presidência do Fussol (Fundo Social de Solidariedade) da Prefeitura de Franca. A portaria de nomeação foi publicada na edição do Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 7.

Cynthia havia sido exonerada em 3 de abril, em cumprimento à legislação eleitoral, para disputar uma vaga de deputada federal pelo MDB nas eleições de 4 de outubro. Ela não foi eleita, mas avaliou como positiva a primeira participação em um pleito eleitoral, com 19.048 votos.

“Meu compromisso com Franca e com a nossa gente continua. Retorno meu trabalho no Fussol com ainda mais disposição para estar perto das pessoas, ajudando a criar oportunidade, qualificação e novos caminhos para quem quer transformar a própria vida”, publicou Cynthia nas redes sociais.

Retorno ao governo