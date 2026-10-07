07 de outubro de 2026
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DE VOLTA

Cynthia Milhim reassume a presidência do Fussol após eleição

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Cynthia Milhim durante campanha eleitoral; primeira-dama volta à presidência do fundo social de Franca
Cynthia Milhim durante campanha eleitoral; primeira-dama volta à presidência do fundo social de Franca

A primeira-dama Cynthia Milhim reassumiu a presidência do Fussol (Fundo Social de Solidariedade) da Prefeitura de Franca. A portaria de nomeação foi publicada na edição do Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 7.

Cynthia havia sido exonerada em 3 de abril, em cumprimento à legislação eleitoral, para disputar uma vaga de deputada federal pelo MDB nas eleições de 4 de outubro. Ela não foi eleita, mas avaliou como positiva a primeira participação em um pleito eleitoral, com 19.048 votos.

“Meu compromisso com Franca e com a nossa gente continua. Retorno meu trabalho no Fussol com ainda mais disposição para estar perto das pessoas, ajudando a criar oportunidade, qualificação e novos caminhos para quem quer transformar a própria vida”, publicou Cynthia nas redes sociais.

Retorno ao governo

Além de Cynthia, o Diário Oficial desta quarta-feira traz a nomeação de Marcelo Facuri para o cargo de Assessor Político-Especial do gabinete do prefeito. Ele reassume a função após ter sido exonerado para coordenar a campanha de Cynthia Milhim.

Outro integrante do primeiro escalão do governo municipal que retorna ao cargo após afastamento para atuar na campanha eleitoral é José Antônio Castagini, conhecido como Gaúcho.

Ele volta a ocupar o cargo de Assessor Político-Especial junto ao Gabinete do Prefeito. Gaúcho, ao lado do Pastor Palamoni, faz a interlocução do Executivo com a Câmara Municipal. A portaria de nomeação foi publicada nessa terça-feira, 6.

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