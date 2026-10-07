A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) prendeu em flagrante, nesta quarta-feira, 7, um homem investigado por envolvimento com o tráfico de drogas em Franca. A prisão ocorreu no Condomínio Antônio Pádua, no bairro Chácaras São Paulo, após uma denúncia anônima apontar a comercialização de entorpecentes em um dos apartamentos.

Durante as investigações, a Polícia Civil obteve um Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar, expedido pela Vara Regional das Garantias da 6ª RAJ de Ribeirão Preto.

Na data da operação, os policiais visualizaram o investigado deixando o condomínio em um Volkswagen Gol cinza, acompanhado de outro homem. Ao perceber a aproximação da equipe, o motorista fugiu em alta velocidade por cerca de 15 quadras, desrespeitando as normas de trânsito, e retornou ao condomínio.