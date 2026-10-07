A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) prendeu em flagrante, nesta quarta-feira, 7, um homem investigado por envolvimento com o tráfico de drogas em Franca. A prisão ocorreu no Condomínio Antônio Pádua, no bairro Chácaras São Paulo, após uma denúncia anônima apontar a comercialização de entorpecentes em um dos apartamentos.
Durante as investigações, a Polícia Civil obteve um Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar, expedido pela Vara Regional das Garantias da 6ª RAJ de Ribeirão Preto.
Na data da operação, os policiais visualizaram o investigado deixando o condomínio em um Volkswagen Gol cinza, acompanhado de outro homem. Ao perceber a aproximação da equipe, o motorista fugiu em alta velocidade por cerca de 15 quadras, desrespeitando as normas de trânsito, e retornou ao condomínio.
Ele abandonou o veículo e tentou fugir a pé, mas foi contido pelos policiais. Com o suspeito, foram encontrados um celular iPhone e R$ 214 em dinheiro.
Drogas e munições
Durante as buscas no apartamento, os policiais localizaram, dentro do guarda-roupas do quarto do investigado, sete porções de maconha, com peso total de 170 gramas, sendo uma delas parte de um tijolo.
Também foram apreendidos uma porção de cocaína, 46 comprimidos de ecstasy, uma balança de precisão e diversos saquinhos do tipo zip lock.
No imóvel ainda foram encontrados um manuscrito com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico, 24 cápsulas deflagradas de calibre .38 e mais R$ 1 mil em dinheiro.
Carro havia sido furtado
O veículo utilizado pelo suspeito também chamou a atenção dos policiais. As placas instaladas no Gol pertenciam a um Ford Del Rey de Batatais.
Após a conferência da numeração original do chassi, os investigadores identificaram que o veículo era, na verdade, um Volkswagen Gol 1.0, ano 2006/2007, com placas de Itaú de Minas (MG). O carro havia sido furtado em 21 de setembro de 2026, no município mineiro.
O veículo foi apreendido e será encaminhado para restituição ao proprietário.
Suspeito já tinha antecedentes
Ainda conforme a Polícia Civil, o homem possui histórico de ocorrências desde a adolescência, incluindo registros por furto e porte ou uso de entorpecentes.
Já adulto, ele teria sido investigado por tráfico de drogas e associação para o tráfico nos anos de 2024 e 2025, além de possuir condenações e ter cumprido pena. A saída do sistema prisional ocorreu em dezembro de 2025.
Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão em flagrante, que foi ratificada pela autoridade policial.
O homem que estava como passageiro no veículo foi ouvido e liberado, já que, segundo a polícia, não foi comprovado envolvimento dele com os crimes investigados.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.