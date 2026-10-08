O Caps I Amanhecer, de Patrocínio Paulista, recebeu 40 alunos dos 4º e 5º anos da Emeb "Professor Luiz Andrade de Freitas" para uma atividade especial do Setembro Amarelo. Os estudantes, com idades entre 9 e 11 anos, participaram de dinâmicas lúdicas para conhecer o trabalho do Centro de Atenção Psicossocial e discutir temas como saúde mental, respeito às diferenças e valorização da vida.
Com o tema “Descortinando o Caps: Cuidar da Saúde Mental é Coisa de Criança Sim”, a iniciativa buscou aproximar as crianças do serviço e contribuir para a prevenção do preconceito e do bullying relacionados à saúde mental.
Divididos em quatro grupos e acompanhados por profissionais da unidade, os alunos participaram de atividades sobre sentimentos, amizade, cuidado, empatia e a importância de pedir ajuda quando necessário.
Segundo a coordenadora do Caps I Amanhecer, a psicóloga Eliane Bonfante, a proposta também foi transformar os estudantes em multiplicadores das informações.
“O objetivo foi apresentar o que é o Caps de forma dinâmica e adequada à idade deles, mostrando que saúde mental é um tema que precisa ser compreendido e respeitado desde a infância. Esses alunos terão a missão de compartilhar o que aprenderam com os demais colegas da escola”, explicou.
Respeito às diferenças
Eliane também destacou a importância de abordar o preconceito desde cedo e alertou para comportamentos que podem parecer inofensivos, mas causar sofrimento.
“Muitas vezes, brincadeiras, memes e comentários pejorativos parecem inofensivos, mas podem causar sofrimento e adoecimento. Queríamos que as crianças entendessem a importância do respeito, da empatia e do acolhimento às diferenças”, afirmou.
Entre as atividades, uma delas foi inspirada na proposta “Cada Girassol Tem Seu Jeito de Florescer”. Após uma apresentação sobre o Caps e a contação da história Os Girassóis que Podiam Ser Diferentes, os alunos participaram de uma roda de conversa sobre sentimentos, amizade, cuidado e a importância de buscar ajuda.
Depois, cada criança recebeu a imagem do miolo de um girassol e foi convidada a completar a flor livremente, utilizando tintas, cores e outros elementos criativos.
A dinâmica buscou mostrar que, embora todos partissem de uma mesma base, cada girassol poderia ganhar formas e características diferentes, assim como acontece com as pessoas, que possuem suas próprias vivências, características e tempos de desenvolvimento.
Ao final, os trabalhos foram reunidos em uma exposição coletiva, formando um grande jardim de girassóis, símbolo do Setembro Amarelo.
Atividades foram divididas entre profissionais
Para a psicóloga Janaína Vilela, integrante da equipe do Caps, a diversidade das atividades foi um dos diferenciais da ação.
“Cada profissional construiu uma proposta específica para trabalhar o tema com as crianças. Assim, cada grupo teve uma experiência única, sempre de forma lúdica e participativa. A intenção foi facilitar a compreensão sobre o que é o Caps e permitir que esses alunos levem esse conhecimento para os colegas e familiares”, destacou.
A atividade foi encerrada com a mensagem: “Cada girassol tem seu jeito de florescer. Cuidar, escutar e acolher também é fazer florescer.”
A iniciativa reforça o trabalho do Caps I Amanhecer na promoção da saúde mental e na construção de uma cultura de respeito, escuta e acolhimento desde a infância.
O Caps I Amanhecer é mantido pela Prefeitura de Patrocínio Paulista e gerenciado pela Fundação Espírita Allan Kardec.
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