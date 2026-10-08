O Caps I Amanhecer, de Patrocínio Paulista, recebeu 40 alunos dos 4º e 5º anos da Emeb "Professor Luiz Andrade de Freitas" para uma atividade especial do Setembro Amarelo. Os estudantes, com idades entre 9 e 11 anos, participaram de dinâmicas lúdicas para conhecer o trabalho do Centro de Atenção Psicossocial e discutir temas como saúde mental, respeito às diferenças e valorização da vida.

Com o tema “Descortinando o Caps: Cuidar da Saúde Mental é Coisa de Criança Sim”, a iniciativa buscou aproximar as crianças do serviço e contribuir para a prevenção do preconceito e do bullying relacionados à saúde mental.

Divididos em quatro grupos e acompanhados por profissionais da unidade, os alunos participaram de atividades sobre sentimentos, amizade, cuidado, empatia e a importância de pedir ajuda quando necessário.