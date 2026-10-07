A Polícia Militar prendeu dois homens envolvidos em um roubo ocorrido durante a madrugada dessa terça-feira, 6, em um posto de combustível no bairro Capelinha, em Ipuã, a 75 km de Franca. O crime foi registrado por câmeras de segurança, e o dinheiro levado do estabelecimento foi recuperado.
As imagens mostram o momento em que um dos suspeitos entrou no escritório do posto com um dos funcionários algemado. Com o funcionário rendido, o criminoso teve acesso ao caixa e levou uma quantia em dinheiro.
Após o crime, a Polícia Militar foi acionada e analisou as imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento. Com base nas imagens, os policiais conseguiram identificar um dos suspeitos.
Suspeitos foram localizados
Na sequência, os policiais realizaram buscas e localizaram o homem em um sítio. Segundo a PM, ele confessou participação no roubo e apontou o envolvimento de outro funcionário do posto.
Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia de Ipuã. O dinheiro levado durante o crime também foi recuperado pela Polícia Militar.
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