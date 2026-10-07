A Polícia Militar prendeu dois homens envolvidos em um roubo ocorrido durante a madrugada dessa terça-feira, 6, em um posto de combustível no bairro Capelinha, em Ipuã, a 75 km de Franca. O crime foi registrado por câmeras de segurança, e o dinheiro levado do estabelecimento foi recuperado.

As imagens mostram o momento em que um dos suspeitos entrou no escritório do posto com um dos funcionários algemado. Com o funcionário rendido, o criminoso teve acesso ao caixa e levou uma quantia em dinheiro.

Após o crime, a Polícia Militar foi acionada e analisou as imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento. Com base nas imagens, os policiais conseguiram identificar um dos suspeitos.

Suspeitos foram localizados