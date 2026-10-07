O delegado Gabriel Fernando Tomaz, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, detalhou as primeiras informações sobre o homicídio de Gilberto Cesar Ferreira, de 47 anos, morto a golpes de picareta dentro de uma residência no bairro Chico Júlio, na região da Estação, nesta quarta-feira, 7. De acordo com ele, o crime teria sido motivado por um ataque ao pênis do assassino.
Conforme o delegado, o próprio autor, Vagner Domingos, de 52 anos, procurou a Delegacia Seccional de Franca na manhã desta quarta-feira e informou que havia matado um homem.
“Hoje de manhã, a gente recebeu a informação de que tinha um indivíduo na porta da Delegacia Seccional aqui de Franca, informando que teria matado um homem”, afirmou Gabriel.
Investigadores do setor de homicídios da DIG foram até o imóvel indicado por Vagner e encontraram o corpo de Gilberto sobre uma cama, com o rosto sobre um travesseiro e bastante sangue no local. A perícia foi acionada e realizou os trabalhos antes da remoção do corpo ao Instituto Médico Legal de Franca.
Discussão terminou em morte
Em depoimento preliminar aos investigadores, Vagner relatou que Gilberto havia saído recentemente da cadeia e que ele havia permitido que a vítima morasse na residência, na rua Alberto Ferrante.
De acordo com o delegado, os dois estavam consumindo bebidas alcoólicas e tiveram diversas discussões desde o dia anterior. Por volta das 5h, durante uma nova briga, o suspeito afirmou que Gilberto teria partido para cima dele e o agredido no rosto e no peito.
Ainda segundo a versão apresentada por Vagner, a vítima também teria cometido agredido o pênis do assassino.
“O autor então se apoderou de uma picareta que estava no quarto e deu uns golpes de picareta na cabeça da vítima, que caiu na cama”, disse o delegado.
Após as agressões, Vagner deixou a residência, foi até um bar e continuou consumindo bebida alcoólica. Depois, procurou a Polícia Civil para comunicar o crime.
Autor estava embriagado
O delegado afirmou que Vagner apresentava sinais claros de embriaguez quando esteve na delegacia.
“O autor estava com sinais de embriaguez, fala desconexa e um odor etílico claro, bastante evidente”, afirmou.
Após a perícia no imóvel, Vagner foi reconduzido à DIG, onde teve a prisão em flagrante formalizada por homicídio.
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