O delegado Gabriel Fernando Tomaz, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, detalhou as primeiras informações sobre o homicídio de Gilberto Cesar Ferreira, de 47 anos, morto a golpes de picareta dentro de uma residência no bairro Chico Júlio, na região da Estação, nesta quarta-feira, 7. De acordo com ele, o crime teria sido motivado por um ataque ao pênis do assassino.

Conforme o delegado, o próprio autor, Vagner Domingos, de 52 anos, procurou a Delegacia Seccional de Franca na manhã desta quarta-feira e informou que havia matado um homem.

“Hoje de manhã, a gente recebeu a informação de que tinha um indivíduo na porta da Delegacia Seccional aqui de Franca, informando que teria matado um homem”, afirmou Gabriel.