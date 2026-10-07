Franca terá uma nova entrada pela Rodovia Cândido Portinari. A obra está em andamento no km 392 da pista Norte e deve ser concluída até novembro, segundo previsão divulgada pela Prefeitura. O investimento supera R$ 1 milhão.

A intervenção integra o projeto de implantação do loteamento Paragon e criará uma nova ligação para motoristas que chegam à cidade pela rodovia.