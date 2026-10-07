Franca terá uma nova entrada pela Rodovia Cândido Portinari. A obra está em andamento no km 392 da pista Norte e deve ser concluída até novembro, segundo previsão divulgada pela Prefeitura. O investimento supera R$ 1 milhão.
A intervenção integra o projeto de implantação do loteamento Paragon e criará uma nova ligação para motoristas que chegam à cidade pela rodovia.
Ponto onde está sendo construída a nova entrada em Franca
Novo acesso
A proposta é ampliar as opções de entrada em Franca e contribuir para a distribuição do fluxo de veículos, reduzindo a concentração nos acessos já existentes.
A obra começou em setembro e ocorre em uma região que vem recebendo novos empreendimentos imobiliários.
Segundo a Prefeitura, o novo acesso também deverá melhorar a mobilidade urbana e acompanhar o crescimento da área.
Mobilidade
O secretário municipal de Infraestrutura, Luiz Henrique Spirlandelli, afirmou que a intervenção oferecerá uma alternativa aos motoristas que utilizam a Cândido Portinari para chegar à cidade.
“É uma obra que vai facilitar a entrada na cidade e contribuir para melhorar o tráfego no local, dando mais uma opção para quem chega a Franca pela Cândido Portinari”, destacou.
Com a conclusão prevista para novembro, a expectativa é de que o novo acesso ajude a absorver parte do movimento de veículos que atualmente utiliza as entradas já existentes no município.
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