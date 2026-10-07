07 de outubro de 2026
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INFRAESTRUTURA

Obra de R$ 1 milhão cria novo acesso a Franca pela Portinari

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Novo acesso à cidade pela rodovia Cândido Portinari está passando por intervenção
Novo acesso à cidade pela rodovia Cândido Portinari está passando por intervenção

Franca terá uma nova entrada pela Rodovia Cândido Portinari. A obra está em andamento no km 392 da pista Norte e deve ser concluída até novembro, segundo previsão divulgada pela Prefeitura. O investimento supera R$ 1 milhão.

A intervenção integra o projeto de implantação do loteamento Paragon e criará uma nova ligação para motoristas que chegam à cidade pela rodovia.

Ponto onde está sendo construída a nova entrada em Franca

Novo acesso

A proposta é ampliar as opções de entrada em Franca e contribuir para a distribuição do fluxo de veículos, reduzindo a concentração nos acessos já existentes.

A obra começou em setembro e ocorre em uma região que vem recebendo novos empreendimentos imobiliários.

Segundo a Prefeitura, o novo acesso também deverá melhorar a mobilidade urbana e acompanhar o crescimento da área.

Mobilidade

O secretário municipal de Infraestrutura, Luiz Henrique Spirlandelli, afirmou que a intervenção oferecerá uma alternativa aos motoristas que utilizam a Cândido Portinari para chegar à cidade.

“É uma obra que vai facilitar a entrada na cidade e contribuir para melhorar o tráfego no local, dando mais uma opção para quem chega a Franca pela Cândido Portinari”, destacou.

Com a conclusão prevista para novembro, a expectativa é de que o novo acesso ajude a absorver parte do movimento de veículos que atualmente utiliza as entradas já existentes no município.

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