Um adolescente de 15 anos foi apreendido na tarde desta terça-feira, 6, após ser abordado pela Polícia Militar de Ituverava, a 75 quilômetros de Franca, com drogas. Segundo a corporação, o jovem, conhecido como “Sementinha”, afirmou que venderia os entorpecentes.
O patrulhamento era realizado pelo cabo PM Danilo e pelo soldado PM Coelho quando os policiais avistaram o adolescente e passaram a acompanhá-lo.
Ao perceber a aproximação da viatura, o jovem acelerou o passo. Após receber ordem de parada, ele fugiu a pé e dispensou um objeto sobre um telhado.
Durante a abordagem, segundo a PM, o adolescente afirmou ter jogado no local aproximadamente 20 gramas de maconha. Os policiais realizaram buscas na área e localizaram 27 tubos tipo eppendorf com substância análoga à cocaína, além de uma sacola com 13,2 gramas de substância análoga ao crack, dividida em várias pedras.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, o adolescente teria dito que levaria os entorpecentes para casa, onde faria a venda das drogas.
Quarta ocorrência envolvendo tráfico
O adolescente já possui registros anteriores relacionados ao tráfico de drogas. Conforme o boletim policial, esta seria a quarta passagem dele por ocorrência dessa natureza.
O jovem foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava e apresentado ao delegado de plantão.
Após os procedimentos, foi elaborado o auto de apreensão em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.
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