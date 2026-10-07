Um adolescente de 15 anos foi apreendido na tarde desta terça-feira, 6, após ser abordado pela Polícia Militar de Ituverava, a 75 quilômetros de Franca, com drogas. Segundo a corporação, o jovem, conhecido como “Sementinha”, afirmou que venderia os entorpecentes.

O patrulhamento era realizado pelo cabo PM Danilo e pelo soldado PM Coelho quando os policiais avistaram o adolescente e passaram a acompanhá-lo.

Ao perceber a aproximação da viatura, o jovem acelerou o passo. Após receber ordem de parada, ele fugiu a pé e dispensou um objeto sobre um telhado.