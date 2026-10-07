Franca Basquete e Mogi começam a decidir o título do Campeonato Paulista 2026 nesta quarta-feira, 7, às 20h, no ginásio "Pedrocão", em Franca. O confronto abre a série melhor de cinco da decisão estadual.
Comandado por Helinho Garcia, o Franca busca o tricampeonato consecutivo e o 18º título paulista de sua história. Na temporada passada, a equipe francana conquistou o campeonato justamente diante do Mogi.
Do outro lado, o time mogiano é dirigido pelo francano Fernando Penna e tenta conquistar o Paulista pela terceira vez. O último título foi em 2016, quando o Mogi derrotou o Bauru na decisão.
Rivalidade ganhou novos capítulos
A disputa entre as equipes ganhou um ingrediente a mais nesta temporada. O Mogi contratou dois jogadores que fizeram parte do elenco francano: o ala-pivô Lucas Dias e o ala-armador Georginho.
Lucas Dias ainda se recupera de uma cirurgia realizada após a conquista do NBB pelo Franca e ainda não estreou pelo Mogi. Georginho, por sua vez, está confirmado para a decisão.
Na primeira fase do Paulista, disputada em turno único, o Franca terminou na liderança, enquanto o Mogi ficou em segundo lugar. A campanha garantiu ao time francano a vantagem de disputar até três partidas da série final em casa.
No único confronto entre as equipes pela fase de classificação, o Franca venceu o Mogi no "Pedrocão", em partida decidida na prorrogação.
Franca chega com uma semana de preparação
O Franca teve praticamente uma semana de treinamentos desde a classificação para a final. O Mogi, por outro lado, disputou partidas pela Sul-Americana no mesmo período.
Para a estreia na decisão, Helinho terá praticamente todo o elenco à disposição. A única ausência é o ala-pivô Lucas Siewert, que se recupera de cirurgia no pé.
O pivô Rafael Mineiro destacou o período de preparação e convocou a torcida para o primeiro jogo.
“Tivemos uma semana muito produtiva na preparação, conseguimos fazer o que tínhamos planejado. Estamos confiantes e agora é lotar o ‘Pedrocão’. Esse primeiro jogo é um dos principais dessa série”, afirmou.
Mogi muda o foco para a decisão
Antes de viajar para Franca, Fernando Penna ressaltou a campanha do Mogi na Sul-Americana, com três vitórias em três partidas, mas afirmou que o foco agora está totalmente voltado para a decisão estadual.
“Agora é desligar a chave da Sul-Americana e partir para a nossa final do Paulista”, disse o treinador.
Veja as datas da final
Depois do primeiro jogo no "Pedrocão", Franca e Mogi voltam a se enfrentar em Mogi das Cruzes no sábado, 10, e na segunda-feira, 12.
Caso sejam necessários os jogos 4 e 5, a série retorna a Franca nos dias 15 e 16. O campeão será definido pela equipe que alcançar três vitórias.
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