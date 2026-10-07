Franca Basquete e Mogi começam a decidir o título do Campeonato Paulista 2026 nesta quarta-feira, 7, às 20h, no ginásio "Pedrocão", em Franca. O confronto abre a série melhor de cinco da decisão estadual.

Comandado por Helinho Garcia, o Franca busca o tricampeonato consecutivo e o 18º título paulista de sua história. Na temporada passada, a equipe francana conquistou o campeonato justamente diante do Mogi.

Do outro lado, o time mogiano é dirigido pelo francano Fernando Penna e tenta conquistar o Paulista pela terceira vez. O último título foi em 2016, quando o Mogi derrotou o Bauru na decisão.

Rivalidade ganhou novos capítulos