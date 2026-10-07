Franca terá um representante na final do Concurso Moda Inclusiva - Edição 2026, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo. O estilista e designer de moda Samuel Riechel foi selecionado entre os 20 finalistas da competição, que reúne projetos voltados à inovação, acessibilidade e inclusão no setor da moda.
Samuel participa pela categoria Esporte, com um projeto desenvolvido para atender às necessidades específicas de pessoas com deficiência. A proposta busca unir estética e design a recursos que proporcionem funcionalidade, conforto, autonomia e praticidade ao usuário.
Segundo o francano, o projeto foi desenvolvido a partir de pesquisas sobre as necessidades relacionadas à deficiência escolhida, transformadas em soluções aplicáveis ao vestuário esportivo. A proposta combina design, tecnologia, funcionalidade e inclusão.
Concurso recebeu 113 inscrições
De acordo com a ata da Comissão de Seleção e Avaliação, o concurso recebeu 113 inscrições até o encerramento do prazo. Após a análise da documentação, 101 projetos foram considerados aptos para avaliação.
Os trabalhos foram avaliados segundo critérios como adequação à categoria e à deficiência escolhida, pesquisa e inovação, criatividade, originalidade e estilo e linguagem de moda.
Ao todo, foram selecionados 20 finalistas, sendo cinco projetos de cada uma das quatro categorias: Esporte, Infantil, Adulto Masculino e Adulto Feminino. Samuel Riechel aparece na lista representando Franca.
Final será em novembro
A etapa decisiva do concurso está marcada para 11 de novembro, na Pinacoteca de São Paulo. Os projetos selecionados serão apresentados em um desfile, com a participação de autoridades públicas e representantes ligados à iniciativa.
Ao final, serão definidos os três primeiros colocados. O vencedor receberá R$ 8 mil, enquanto o segundo colocado ganhará R$ 6 mil e o terceiro, R$ 3 mil. Os três também receberão prêmios oferecidos pelos apoiadores do concurso.
Para Samuel, a classificação representa uma oportunidade de mostrar que a moda pode ultrapassar a questão estética e contribuir para a inclusão, a autonomia e a dignidade das pessoas com deficiência.
O francano afirma que chega à fase final com o objetivo de defender a união entre inclusão e moda por meio de criatividade, técnica, inovação e respeito às individualidades.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.