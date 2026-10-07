Franca terá um representante na final do Concurso Moda Inclusiva - Edição 2026, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo. O estilista e designer de moda Samuel Riechel foi selecionado entre os 20 finalistas da competição, que reúne projetos voltados à inovação, acessibilidade e inclusão no setor da moda.

Samuel participa pela categoria Esporte, com um projeto desenvolvido para atender às necessidades específicas de pessoas com deficiência. A proposta busca unir estética e design a recursos que proporcionem funcionalidade, conforto, autonomia e praticidade ao usuário.

Segundo o francano, o projeto foi desenvolvido a partir de pesquisas sobre as necessidades relacionadas à deficiência escolhida, transformadas em soluções aplicáveis ao vestuário esportivo. A proposta combina design, tecnologia, funcionalidade e inclusão.

Concurso recebeu 113 inscrições