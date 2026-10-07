Três entidades de Franca estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais em diferentes áreas. As oportunidades são para atuação na Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca, na Creche Santa Rita e na Instituição Espírita Joanna de Ângelis – Unidade II. Os salários chegam a R$ 3,1 mil, além de benefícios.
As vagas abrangem funções nas áreas de educação infantil, apoio pedagógico, cozinha, limpeza, portaria e cuidados. Há oportunidades destinadas também a pessoas com deficiência (PCD).
Pastoral do Menor
A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca abriu processo seletivo para vagas no Acolhimento Noturno e Casa de Passagem, além de oportunidades para apoio pedagógico e interlocução em Libras nas escolas municipais de educação básica para surdos de Franca.
No Acolhimento Noturno e Casa de Passagem, são:
- Auxiliar operacional (limpeza): duas vagas, com exigência de ensino fundamental completo e escala 12x36 no período diurno;
- Auxiliar de cozinha: duas vagas, com ensino fundamental completo e escala 12x36 no período diurno;
- Cuidador diurno: quatro vagas, com ensino médio completo e escala 12x36;
- Porteiro diurno: duas vagas, com ensino médio completo e escala 12x36.
Todas essas oportunidades oferecem salário mais benefícios, refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica em grupo. As vagas também estão disponíveis para pessoas com deficiência.
Para apoio pedagógico e interlocução em Libras, são oferecidas:
- Apoio pedagógico 22 horas, período da manhã: três vagas;
- Apoio pedagógico 22 horas, período da tarde: sete vagas;
- Apoio pedagógico 44 horas: quatro vagas temporárias e uma efetiva;
- Apoio pedagógico 22 horas com Libras, período da tarde: uma vaga.
Os candidatos às funções de apoio pedagógico devem ter formação completa em Pedagogia ou Magistério. Para a vaga com Libras, também é exigida proficiência na língua.
As vagas oferecem salário mais benefícios, além de seguro de vida e assistência médica em grupo. Entre os benefícios concedidos aos funcionários da Pastoral está a credencial plena no Sesc Franca.
Os interessados devem anexar o currículo no site da Pastoral do Menor, na aba “Trabalhe Conosco”, até 11 de outubro. A seleção terá análise dos currículos e, posteriormente, entrevista individual.
Creche Santa Rita
A Creche Santa Rita também abriu processo seletivo para contratação de auxiliar de cozinha.
A oportunidade exige ensino fundamental completo e oferece salário de R$ 2.299,32, além de vale-alimentação e refeição.
Os currículos devem ser enviados até 23 de outubro para o e-mail ccisantarita@gmail.com. Também é possível fazer a entrega presencialmente na unidade, localizada na rua Francisca Ranux Elias, 3.361, Jardim Ângela Rosa.
Instituição Joanna de Ângelis
A Instituição Espírita Joanna de Ângelis – Unidade II abriu o Processo Seletivo nº 06/2026 para contratação de educador infantil.
A vaga é para jornada de 44 horas semanais e exige licenciatura em Pedagogia ou curso Normal em nível médio/Magistério com habilitação em Educação Infantil. O salário é de R$ 3.100, acrescido de vale-alimentação, convênio médico, seguro de vida e transporte.
Os currículos devem ser enviados exclusivamente para o e-mail joanaangelicacurriculos@gmail.com entre os dias 7 e 9 de outubro.
A seleção dos currículos e o agendamento das entrevistas estão previstos para 13 de outubro. Entre os requisitos básicos estão ter 18 anos ou ser emancipado, possuir formação compatível com a função e apresentar a documentação exigida pela instituição.
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