Três entidades de Franca estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais em diferentes áreas. As oportunidades são para atuação na Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca, na Creche Santa Rita e na Instituição Espírita Joanna de Ângelis – Unidade II. Os salários chegam a R$ 3,1 mil, além de benefícios.

As vagas abrangem funções nas áreas de educação infantil, apoio pedagógico, cozinha, limpeza, portaria e cuidados. Há oportunidades destinadas também a pessoas com deficiência (PCD).

Pastoral do Menor

A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca abriu processo seletivo para vagas no Acolhimento Noturno e Casa de Passagem, além de oportunidades para apoio pedagógico e interlocução em Libras nas escolas municipais de educação básica para surdos de Franca.