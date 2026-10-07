07 de outubro de 2026
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OPORTUNIDADE

Franca tem 30 vagas abertas com salários de até R$ 3,1 mil

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução/Google Maps
Creche Santa Rita, no Jardim Ângela Rosa, em Franca
Creche Santa Rita, no Jardim Ângela Rosa, em Franca

Três entidades de Franca estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais em diferentes áreas. As oportunidades são para atuação na Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca, na Creche Santa Rita e na Instituição Espírita Joanna de Ângelis – Unidade II. Os salários chegam a R$ 3,1 mil, além de benefícios.

As vagas abrangem funções nas áreas de educação infantil, apoio pedagógico, cozinha, limpeza, portaria e cuidados. Há oportunidades destinadas também a pessoas com deficiência (PCD).

Pastoral do Menor

A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca abriu processo seletivo para vagas no Acolhimento Noturno e Casa de Passagem, além de oportunidades para apoio pedagógico e interlocução em Libras nas escolas municipais de educação básica para surdos de Franca.

No Acolhimento Noturno e Casa de Passagem, são:

  • Auxiliar operacional (limpeza): duas vagas, com exigência de ensino fundamental completo e escala 12x36 no período diurno;
  • Auxiliar de cozinha: duas vagas, com ensino fundamental completo e escala 12x36 no período diurno;
  • Cuidador diurno: quatro vagas, com ensino médio completo e escala 12x36;
  • Porteiro diurno: duas vagas, com ensino médio completo e escala 12x36.

Todas essas oportunidades oferecem salário mais benefícios, refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica em grupo. As vagas também estão disponíveis para pessoas com deficiência.

Para apoio pedagógico e interlocução em Libras, são oferecidas:

  • Apoio pedagógico 22 horas, período da manhã: três vagas;
  • Apoio pedagógico 22 horas, período da tarde: sete vagas;
  • Apoio pedagógico 44 horas: quatro vagas temporárias e uma efetiva;
  • Apoio pedagógico 22 horas com Libras, período da tarde: uma vaga.

Os candidatos às funções de apoio pedagógico devem ter formação completa em Pedagogia ou Magistério. Para a vaga com Libras, também é exigida proficiência na língua.

As vagas oferecem salário mais benefícios, além de seguro de vida e assistência médica em grupo. Entre os benefícios concedidos aos funcionários da Pastoral está a credencial plena no Sesc Franca.

Os interessados devem anexar o currículo no site da Pastoral do Menor, na aba “Trabalhe Conosco”, até 11 de outubro. A seleção terá análise dos currículos e, posteriormente, entrevista individual.

Creche Santa Rita

A Creche Santa Rita também abriu processo seletivo para contratação de auxiliar de cozinha.
A oportunidade exige ensino fundamental completo e oferece salário de R$ 2.299,32, além de vale-alimentação e refeição.

Os currículos devem ser enviados até 23 de outubro para o e-mail ccisantarita@gmail.com. Também é possível fazer a entrega presencialmente na unidade, localizada na rua Francisca Ranux Elias, 3.361, Jardim Ângela Rosa.

Instituição Joanna de Ângelis

A Instituição Espírita Joanna de Ângelis – Unidade II abriu o Processo Seletivo nº 06/2026 para contratação de educador infantil.

A vaga é para jornada de 44 horas semanais e exige licenciatura em Pedagogia ou curso Normal em nível médio/Magistério com habilitação em Educação Infantil. O salário é de R$ 3.100, acrescido de vale-alimentação, convênio médico, seguro de vida e transporte.

Os currículos devem ser enviados exclusivamente para o e-mail joanaangelicacurriculos@gmail.com entre os dias 7 e 9 de outubro.

A seleção dos currículos e o agendamento das entrevistas estão previstos para 13 de outubro. Entre os requisitos básicos estão ter 18 anos ou ser emancipado, possuir formação compatível com a função e apresentar a documentação exigida pela instituição.

O resultado oficial será divulgado no site da Instituição Espírita Joanna de Ângelis.

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