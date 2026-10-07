A Unesp (Universidade Estadual Paulista) está com inscrições abertas para o Vestibular 2027, que oferece 5.850 vagas em 136 cursos de graduação, distribuídos em 24 cidades do Estado de São Paulo. O prazo para participar termina em 20 de outubro, com taxa de R$ 225.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do processo seletivo.

Estudantes matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista têm direito a 75% de redução na taxa, pagando R$ 56,25. O benefício contempla cerca de 350 mil alunos da Secretaria da Educação de São Paulo e do Centro Paula Souza.