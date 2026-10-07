A Unesp (Universidade Estadual Paulista) está com inscrições abertas para o Vestibular 2027, que oferece 5.850 vagas em 136 cursos de graduação, distribuídos em 24 cidades do Estado de São Paulo. O prazo para participar termina em 20 de outubro, com taxa de R$ 225.
As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do processo seletivo.
Estudantes matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista têm direito a 75% de redução na taxa, pagando R$ 56,25. O benefício contempla cerca de 350 mil alunos da Secretaria da Educação de São Paulo e do Centro Paula Souza.
Para utilizar a redução, o estudante deve informar, durante o preenchimento da ficha de inscrição, que possui um voucher e inserir o número completo do RA (Registro do Aluno), incluindo o dígito. Os candidatos já estão previamente cadastrados no sistema da Vunesp.
Isenção e redução de 50%
A Unesp também oferece modalidades de isenção e redução de 50% da taxa de inscrição. Os resultados dos pedidos foram divulgados em 21 de setembro.
Os candidatos contemplados com a isenção já estão automaticamente inscritos no vestibular. Quem recebeu redução de 50% deverá pagar R$ 112,50.
Metade das vagas é reservada para escola pública
O Vestibular Unesp mantém um sistema de reserva de vagas para estudantes da educação básica pública. Metade das vagas é destinada a candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas.
Dentro desse percentual, 35% das vagas são destinadas a candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.
Medicina terá mais vagas
Uma das principais mudanças para o Vestibular 2027 está no curso de Medicina. A graduação ampliou a oferta de 90 para 105 vagas. Do total, 85 serão preenchidas por meio do Vestibular Unesp 2027.
Além do vestibular tradicional, a universidade terá outras formas de ingresso no início de 2027. O Processo Seletivo Unesp-Enem oferecerá 726 vagas, enquanto outras 929 serão preenchidas por meio do Provão Paulista Seriado.
Também haverá vagas adicionais destinadas a participantes de olimpíadas do conhecimento, por meio do Processo Seletivo Olimpíadas Científicas Unesp. No processo anterior, foram oferecidas 451 vagas nessa modalidade.
A universidade ainda divulgará a resolução e o calendário das vagas destinadas ao Unesp-Enem e às Olimpíadas Científicas. O candidato poderá participar de mais de um dos processos seletivos.
Quando serão as provas?
A primeira fase do Vestibular Unesp 2027 será realizada em 22 de novembro. A prova terá 90 questões de múltipla escolha e será aplicada em 35 cidades: 31 no Estado de São Paulo, além de Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).
A segunda fase está marcada para 13 e 14 de dezembro, nas mesmas cidades. Serão 36 questões discursivas e uma redação em gênero dissertativo.
O resultado final está previsto para 27 de janeiro de 2027.
Serviço
- Inscrições: até 20 de outubro
- Taxa integral: R$ 225
- Taxa para alunos da rede pública estadual com redução de 75%: R$ 56,25
- Taxa com redução de 50%: R$ 112,50
- Primeira fase: 22 de novembro
- Segunda fase: 13 e 14 de dezembro
- Resultado final: 27 de janeiro de 2027
As inscrições são realizadas pelo site da Fundação Vunesp.
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