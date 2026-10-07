Um carro roubado na tarde do último domingo, 4, no bairro Nova Guaíra, em Guaíra, foi localizado nessa terça-feira, 6, em um canavial na Fazenda Panamá, em Miguelópolis, na região de Franca.

O veículo foi encontrado por às margens de um canavial por funcionários da usina Colorado que trabalhavam nas proximidades. Eles acionaram a equipe de segurança da empresa e a Polícia Militar.

De acordo com a PM, o Chevrolet Kadett estava utilizando outra placa. Ao consultarem a identificação, os policiais constataram que o registro correspondia a um Volkswagen Gol, de Colômbia, o que dificultou a identificação imediata do veículo.