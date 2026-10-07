Um carro roubado na tarde do último domingo, 4, no bairro Nova Guaíra, em Guaíra, foi localizado nessa terça-feira, 6, em um canavial na Fazenda Panamá, em Miguelópolis, na região de Franca.
O veículo foi encontrado por às margens de um canavial por funcionários da usina Colorado que trabalhavam nas proximidades. Eles acionaram a equipe de segurança da empresa e a Polícia Militar.
De acordo com a PM, o Chevrolet Kadett estava utilizando outra placa. Ao consultarem a identificação, os policiais constataram que o registro correspondia a um Volkswagen Gol, de Colômbia, o que dificultou a identificação imediata do veículo.
A equipe de segurança da usina tomou conhecimento do roubo após ver a publicação sobre o caso nas redes sociais do Portal GCN. Com a informação, os funcionários conseguiram identificar o automóvel e entrar em contato com o proprietário.
Veículo estava danificado
O Kadett foi recuperado, mas estava bastante danificado e sem diversas peças. Segundo as informações apuradas, componentes do veículo teriam sido retirados após o roubo.
A família agradeceu às pessoas que compartilharam a informação e ajudaram na localização do automóvel, mas lamentou os prejuízos provocados pela retirada das peças.
O caso deverá ser investigado pelas autoridades.
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