07 de outubro de 2026
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ROUBO

Após roubo, Kadett é encontrado depenado em canavial

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Kadett foi encontrado abandonado em um canavial de Miguelópolis após ser roubado em Guaíra
Kadett foi encontrado abandonado em um canavial de Miguelópolis após ser roubado em Guaíra

Um carro roubado na tarde do último domingo, 4, no bairro Nova Guaíra, em Guaíra, foi localizado nessa terça-feira, 6, em um canavial na Fazenda Panamá, em Miguelópolis, na região de Franca.

O veículo foi encontrado por às margens de um canavial por funcionários da usina Colorado que trabalhavam nas proximidades. Eles acionaram a equipe de segurança da empresa e a Polícia Militar.

De acordo com a PM, o Chevrolet Kadett estava utilizando outra placa. Ao consultarem a identificação, os policiais constataram que o registro correspondia a um Volkswagen Gol, de Colômbia, o que dificultou a identificação imediata do veículo.

A equipe de segurança da usina tomou conhecimento do roubo após ver a publicação sobre o caso nas redes sociais do Portal GCN. Com a informação, os funcionários conseguiram identificar o automóvel e entrar em contato com o proprietário.

Veículo estava danificado

O Kadett foi recuperado, mas estava bastante danificado e sem diversas peças. Segundo as informações apuradas, componentes do veículo teriam sido retirados após o roubo.

A família agradeceu às pessoas que compartilharam a informação e ajudaram na localização do automóvel, mas lamentou os prejuízos provocados pela retirada das peças.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades.

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