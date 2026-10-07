07 de outubro de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Pedro Dartibale/GCN
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 7, em Franca:

Nome: Carlos Alberto Malaquias 
Idade: 66 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 2 
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras  
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Dionésio Barbosa Silva 
Idade: 64 anos
Local do velório: São Vicente, sala 6
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Suely Flauzino 
Idade: 78 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 7
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade 
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Durval Alves de Andrade 
Idade: 82 anos
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

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