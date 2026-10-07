Veja o obituário desta quarta-feira, 7, em Franca:

Nome: Carlos Alberto Malaquias

Idade: 66 anos

Local do velório: São Vicente, sala 2

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Dionésio Barbosa Silva

Idade: 64 anos

Local do velório: São Vicente, sala 6

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h