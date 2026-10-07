Veja o obituário desta quarta-feira, 7, em Franca:
Nome: Carlos Alberto Malaquias
Idade: 66 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Dionésio Barbosa Silva
Idade: 64 anos
Local do velório: São Vicente, sala 6
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Suely Flauzino
Idade: 78 anos
Local do velório: São Vicente, sala 7
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Durval Alves de Andrade
Idade: 82 anos
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
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