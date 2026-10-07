07 de outubro de 2026
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DELIVERY DE DROGAS

Traficante é preso com 9 kg de crack, cocaína, maconha e ecstasy

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Mais de 8,7 km de drogas foram apreendidos durante ação da Polícia Militar
Mais de 8,7 km de drogas foram apreendidos durante ação da Polícia Militar

A Polícia Militar apreendeu mais de 8,7 quilos de drogas e prendeu um homem acusado de tráfico de entorpecentes nessa terça-feira, 6, em Guaíra, na região de Franca.

Segundo a PM, as equipes receberam denúncias de que um homem estaria realizando tráfico de drogas na modalidade “delivery”, utilizando um Volkswagen Gol.

Durante patrulhamento, os policiais localizaram o veículo e realizaram a abordagem. Na ação e durante buscas na casado suspeito, foram encontrados entorpecentes que, de acordo com a polícia, estavam tanto preparados para comercialização quanto em processo de preparo.

Ao todo, foram apreendidos 5,938 quilos de maconha, 1,693 quilo de cocaína, 974 gramas de crack e 110 gramas de ecstasy.

Além das drogas, os policiais apreenderam R$ 6.350 em dinheiro, dois celulares, duas balanças de precisão e utensílios utilizados para o fracionamento dos entorpecentes. O carro também foi apreendido.

Após passar por atendimento médico e ter o laudo emitido, o suspeito foi encaminhado à sede da Polícia Civil de Guaíra, onde foi preso em flagrante.

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