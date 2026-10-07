A Polícia Militar apreendeu mais de 8,7 quilos de drogas e prendeu um homem acusado de tráfico de entorpecentes nessa terça-feira, 6, em Guaíra, na região de Franca.

Segundo a PM, as equipes receberam denúncias de que um homem estaria realizando tráfico de drogas na modalidade “delivery”, utilizando um Volkswagen Gol.

Durante patrulhamento, os policiais localizaram o veículo e realizaram a abordagem. Na ação e durante buscas na casado suspeito, foram encontrados entorpecentes que, de acordo com a polícia, estavam tanto preparados para comercialização quanto em processo de preparo.