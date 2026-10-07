Franca amanheceu sob um forte nevoeiro na manhã desta quarta-feira, 7. A neblina, vista em vários pontos da cidade, esteve acompanhada de uma chuva fraca.

A nebulosidade começou nas primeiras horas da manhã e atingiu vários pontos da cidade. Era possível ver a nuvem encobrindo avenidas como Presidente Vargas, Adhemar de Barros, Alonso y Alonso, Hélio Palermo, além de pontos altos das zonas sul e leste.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros registraram temperatura de 18,7ºC, com sensação de 14,4°C, às 7h da manhã, com rajadas de vento de 11 km/h.