07 de outubro de 2026
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TEMPO

Franca amanhece sob forte nevoeiro nesta quarta-feira

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bairros Santa Cruz e São José vistos do alto nesta quarta-feira, 7
Bairros Santa Cruz e São José vistos do alto nesta quarta-feira, 7

Franca amanheceu sob um forte nevoeiro na manhã desta quarta-feira, 7. A neblina, vista em vários pontos da cidade, esteve acompanhada de uma chuva fraca.

A nebulosidade começou nas primeiras horas da manhã e atingiu vários pontos da cidade. Era possível ver a nuvem encobrindo avenidas como Presidente Vargas, Adhemar de Barros, Alonso y Alonso, Hélio Palermo, além de pontos altos das zonas sul e leste. 

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros registraram temperatura de 18,7ºC, com sensação de 14,4°C, às 7h da manhã, com rajadas de vento de 11 km/h. 

Ainda segundo o Instituto, a máxima prevista para esta quarta-feira é de 31º C. A umidade máxima deve ser de 95%, com mínima de 40%. A cidade está na área de alerta de perigo potencial para tempestades.

A tendência é que o tempo siga desta forma nos próximos dias. Entre quinta-feira, 8, e domingo, 11, as previsões do Inmet indicam mínima de 19ºC e máxima de 34ºC. A chuva deve seguir até sábado, 10. 

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