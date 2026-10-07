Franca amanheceu sob um forte nevoeiro na manhã desta quarta-feira, 7. A neblina, vista em vários pontos da cidade, esteve acompanhada de uma chuva fraca.
A nebulosidade começou nas primeiras horas da manhã e atingiu vários pontos da cidade. Era possível ver a nuvem encobrindo avenidas como Presidente Vargas, Adhemar de Barros, Alonso y Alonso, Hélio Palermo, além de pontos altos das zonas sul e leste.
De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros registraram temperatura de 18,7ºC, com sensação de 14,4°C, às 7h da manhã, com rajadas de vento de 11 km/h.
Ainda segundo o Instituto, a máxima prevista para esta quarta-feira é de 31º C. A umidade máxima deve ser de 95%, com mínima de 40%. A cidade está na área de alerta de perigo potencial para tempestades.
A tendência é que o tempo siga desta forma nos próximos dias. Entre quinta-feira, 8, e domingo, 11, as previsões do Inmet indicam mínima de 19ºC e máxima de 34ºC. A chuva deve seguir até sábado, 10.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.