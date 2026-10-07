Um adolescente foi abordado pela GCM (Guarda Civil Municipal) enquanto empurrava uma mobilete pela avenida Francisco Ermando Pulicano, nesta terça-feira, 6, em Franca.

Durante o patrulhamento, os GCMs Lima e Margareth visualizaram o adolescente com o veículo e realizaram a abordagem. Na fiscalização, foi constatado que a mobilete estava equipada com um motor de motocicleta Honda, cuja numeração apresentava sinais de raspagem parcial, o que impossibilitou a identificação da procedência.

Aos agentes, o adolescente relatou que havia comprado a mobilete há aproximadamente dois meses, por meio do Facebook, pelo valor de R$ 1.700. Ele informou, porém, que não possuía nota fiscal nem documentação referente ao veículo ou ao motor.