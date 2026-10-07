07 de outubro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
MOTOR RASPADO

Mobilete comprada pela internet por R$ 1,7 mil é apreendida

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/GCM
Mobilete apreendida pela Guarda Civil Municipal
Mobilete apreendida pela Guarda Civil Municipal

Um adolescente foi abordado pela GCM (Guarda Civil Municipal) enquanto empurrava uma mobilete pela avenida Francisco Ermando Pulicano, nesta terça-feira, 6, em Franca.

Durante o patrulhamento, os GCMs Lima e Margareth visualizaram o adolescente com o veículo e realizaram a abordagem. Na fiscalização, foi constatado que a mobilete estava equipada com um motor de motocicleta Honda, cuja numeração apresentava sinais de raspagem parcial, o que impossibilitou a identificação da procedência.

Aos agentes, o adolescente relatou que havia comprado a mobilete há aproximadamente dois meses, por meio do Facebook, pelo valor de R$ 1.700. Ele informou, porém, que não possuía nota fiscal nem documentação referente ao veículo ou ao motor.

A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária). A mobilete permaneceu apreendida para as providências cabíveis.

Após os procedimentos, o adolescente foi liberado e entregue aos cuidados da mãe.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários