07 de outubro de 2026
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SUSTO EM RIBEIRÃO

Três ficam feridos após ônibus desgovernado atingir carro; VEJA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Ônibus desgovernado em Ribeirão Preto
Ônibus desgovernado em Ribeirão Preto

Um ônibus do transporte público de Ribeirão Preto ficou desgovernado na tarde desta terça-feira, 6, atingiu um carro e o canteiro central da avenida Octávio Golfetto, no Jardim Procópio, próximo ao Ipiranga. Três pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ônibus começa a andar sozinho

Câmeras de segurança registraram o acidente. Nas imagens, o motorista aparece ao lado do coletivo, que estava parado no terminal. Pouco depois, o ônibus começou a se movimentar sozinho.

O veículo atingiu um carro que estava estacionado e continuou pela avenida. Desgovernado, o coletivo seguiu pela via até subir no canteiro central, onde finalmente parou.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, as três pessoas feridas eram idosas. Uma delas recusou atendimento.

As outras duas foram encaminhadas para a UPA Leste e para o Hospital Beneficência Portuguesa.

Circunstâncias serão apuradas

A RP Mobi foi acionada e prestou apoio à ocorrência.

As circunstâncias que fizeram o ônibus começar a se movimentar serão apuradas junto ao consórcio responsável pelo transporte coletivo.

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