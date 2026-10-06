Um ônibus do transporte público de Ribeirão Preto ficou desgovernado na tarde desta terça-feira, 6, atingiu um carro e o canteiro central da avenida Octávio Golfetto, no Jardim Procópio, próximo ao Ipiranga. Três pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Ônibus começa a andar sozinho
Câmeras de segurança registraram o acidente. Nas imagens, o motorista aparece ao lado do coletivo, que estava parado no terminal. Pouco depois, o ônibus começou a se movimentar sozinho.
O veículo atingiu um carro que estava estacionado e continuou pela avenida. Desgovernado, o coletivo seguiu pela via até subir no canteiro central, onde finalmente parou.
Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, as três pessoas feridas eram idosas. Uma delas recusou atendimento.
As outras duas foram encaminhadas para a UPA Leste e para o Hospital Beneficência Portuguesa.
Circunstâncias serão apuradas
A RP Mobi foi acionada e prestou apoio à ocorrência.
As circunstâncias que fizeram o ônibus começar a se movimentar serão apuradas junto ao consórcio responsável pelo transporte coletivo.
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