O Dia das Crianças será celebrado com uma manhã de atividades gratuitas neste sábado, 10, das 9h ao meio-dia, na Praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca. A programação é promovida pela Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) e pela Prefeitura de Franca, em parceria com empresas locais.

A programação terá pintura facial, recreação, dança, atividades esportivas, brinquedos infláveis, cama elástica, pipoca, algodão-doce e música.

“É uma satisfação imensa para a Prefeitura fazer parte desta ação junto com a Acif, para que a gente possa oferecer uma manhã de lazer na Praça Central, trazer as crianças e comemorar com elas, que são o futuro do nosso país”, afirma o prefeito Alexandre Ferreira (MDB).

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