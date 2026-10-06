O Dia das Crianças será celebrado com uma manhã de atividades gratuitas neste sábado, 10, das 9h ao meio-dia, na Praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca. A programação é promovida pela Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) e pela Prefeitura de Franca, em parceria com empresas locais.
A programação terá pintura facial, recreação, dança, atividades esportivas, brinquedos infláveis, cama elástica, pipoca, algodão-doce e música.
“É uma satisfação imensa para a Prefeitura fazer parte desta ação junto com a Acif, para que a gente possa oferecer uma manhã de lazer na Praça Central, trazer as crianças e comemorar com elas, que são o futuro do nosso país”, afirma o prefeito Alexandre Ferreira (MDB).
Atrações
O Sicoob Credicocapec participará com pintura facial e orientação financeira. A Rita Saúde levará a recreação “Pintando o 7”, enquanto a Unimed Franca promoverá um aulão de dança e terá personagens de bexiga.
O Senac estará presente com um estande de divulgação da Casa Aberta, e a Funny Kids oferecerá atividades esportivas. A Acif também disponibilizará brinquedos infláveis, cama elástica, pipoca e algodão-doce.
A Prefeitura de Franca participará com o projeto Música em Todos os Cantos.
Para o presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, a iniciativa aproxima a entidade da comunidade e contribui para movimentar o comércio local.
“O Dia das Crianças é uma data importante para as famílias e também para o comércio. Ao levar uma programação para a região central, criamos um momento de convivência, lazer e, ao mesmo tempo, ajudamos a movimentar o comércio local. A Acif acredita que ações como essa fortalecem os vínculos com a cidade e mostram que, quando empresas, entidades e poder público se unem, conseguimos gerar experiências positivas para a população e para quem empreende em Franca”, afirma.
Além das atrações infantis, a iniciativa busca estimular a circulação de famílias pela região central durante a manhã e reforçar o comércio como espaço de convivência e relacionamento com a comunidade.
Cine Cultural no Leporace
Nesta sexta-feira, 9, a Acif também realizará uma edição especial do Cine Cultural no CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) do Parque Vicente Leporace.
A sessão começa às 19h e terá entrada gratuita, com exibição do filme “Toy Story 5”. O público também poderá degustar pipoca salgada, pipoca doce e algodão-doce.
Comércio terá horário especial
Em razão do Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, o comércio de Franca terá horário especial neste sábado, 10, que antecede a data.
- Sábado (10/10): das 9h às 18h
- Domingo (11/10): fechado
- Segunda-feira (12/10): fechado, em razão do feriado de Nossa Senhora Aparecida.
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