Franca registrou 51.977 eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno das Eleições 2026, realizado no domingo, 4. O número corresponde a 21,49% do eleitorado apto a votar no município, que era de 241.902 pessoas.

Ao todo, 189.925 eleitores compareceram às seções eleitorais para votar no primeiro turno. Os dados consideram a votação para presidente da República e correspondem à totalização das eleições no município.

A taxa de abstenção ficou ligeiramente acima da registrada em 2022, quando 52.860 eleitores deixaram de votar em Franca. Naquele ano, o município tinha 247.161 eleitores aptos, e 194.301 compareceram às urnas.