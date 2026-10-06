Um homem foi preso em flagrante no fim da noite desta segunda-feira, 5, suspeito de furtar fios de uma residência em Igarapava, na região de Franca. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e encontrou o suspeito tentando se esconder no telhado do imóvel.
Segundo a Polícia Militar, os policiais foram até o endereço após serem acionados e encontraram o homem no telhado da residência.
Ele foi localizado e detido pela equipe. A fiação que teria sido furtada foi recuperada pelos policiais.
Também foram apreendidas ferramentas que, segundo a ocorrência, teriam sido utilizadas na prática do furto.
O suspeito foi levado à delegacia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.
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