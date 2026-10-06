06 de outubro de 2026
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NA CADEIA

Homem furta fios, se esconde em telhado e é preso na região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Fios recuperados pela Polícia Militar após furto em Igarapava
Fios recuperados pela Polícia Militar após furto em Igarapava

Um homem foi preso em flagrante no fim da noite desta segunda-feira, 5, suspeito de furtar fios de uma residência em Igarapava, na região de Franca. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e encontrou o suspeito tentando se esconder no telhado do imóvel.

Segundo a Polícia Militar, os policiais foram até o endereço após serem acionados e encontraram o homem no telhado da residência.

Ele foi localizado e detido pela equipe. A fiação que teria sido furtada foi recuperada pelos policiais.

Também foram apreendidas ferramentas que, segundo a ocorrência, teriam sido utilizadas na prática do furto.

O suspeito foi levado à delegacia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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