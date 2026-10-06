A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas nesta terça-feira, 6, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma casa de Guará, na região de Franca.
A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Polícia de Guará como parte de uma investigação que já estava em andamento. Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram 154 pinos de cocaína, um papelote da mesma droga e 64 pedras de crack.
Também foram apreendidas embalagens plásticas com resquícios de entorpecentes e dinheiro em espécie. Um laudo de constatação provisória confirmou a presença das drogas.
Prisão em flagrante
Segundo a Polícia Civil, a quantidade e a forma como os entorpecentes estavam acondicionados, além das demais circunstâncias encontradas no imóvel, caracterizaram a situação de flagrante por tráfico de drogas.
O investigado foi levado para a Delegacia de Polícia de Guará. O mandado de busca havia sido expedido pela Justiça dentro de outra investigação, que apura fatos anteriores atribuídos ao suspeito.
Durante o cumprimento da ordem judicial, porém, os policiais localizaram as drogas, o que resultou na nova prisão em flagrante.
A Polícia Civil informou que representou pela prisão preventiva do homem, sob alegação de risco de reiteração delitiva.
As investigações continuam.
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