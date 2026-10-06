A Prefeitura iniciou nesta semana a instalação de defensas de concreto às margens do Córrego Cubatão, a partir da rotatória da avenida Champagnat, em Franca. A intervenção faz parte de um conjunto de obras previsto para outros dois pontos da cidade e tem como objetivo ampliar a segurança viária e reorganizar o espaço existente às margens dos córregos.

Na avenida Dr. Ismael Alonso Y Alonso, os trabalhos estão concentrados na preparação da estrutura nos dois sentidos da via. As defensas do tipo New Jersey são utilizadas para separar os fluxos de tráfego e impedir que veículos deixem a pista, especialmente em trechos próximos a córregos, taludes e outros pontos de risco.

Obras no Córrego Cubatão

No trecho entre a rotatória da avenida Champagnat e a ponte de retorno próxima à cachoeira, as estruturas estão sendo implantadas junto às margens do Córrego Cubatão.