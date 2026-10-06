A Prefeitura iniciou nesta semana a instalação de defensas de concreto às margens do Córrego Cubatão, a partir da rotatória da avenida Champagnat, em Franca. A intervenção faz parte de um conjunto de obras previsto para outros dois pontos da cidade e tem como objetivo ampliar a segurança viária e reorganizar o espaço existente às margens dos córregos.
Na avenida Dr. Ismael Alonso Y Alonso, os trabalhos estão concentrados na preparação da estrutura nos dois sentidos da via. As defensas do tipo New Jersey são utilizadas para separar os fluxos de tráfego e impedir que veículos deixem a pista, especialmente em trechos próximos a córregos, taludes e outros pontos de risco.
Obras no Córrego Cubatão
No trecho entre a rotatória da avenida Champagnat e a ponte de retorno próxima à cachoeira, as estruturas estão sendo implantadas junto às margens do Córrego Cubatão.
Em um dos sentidos da avenida, as peças já estão sendo preenchidas com concreto. No sentido contrário, as equipes realizam a preparação da base para a instalação das defensas.
Além da função de segurança, a intervenção permitirá reorganizar o espaço entre a pista e o córrego, com previsão de implantação de paisagismo no local. A adequação também possibilitará ajustes na largura das faixas de tráfego da avenida.
Próxima etapa
Após a conclusão dos serviços no Córrego Cubatão, as equipes deverão atuar em dois pontos da avenida Hélio Palermo, junto ao Córrego dos Bagres.
As intervenções estão previstas no entorno das rotatórias dos cruzamentos com as avenidas Orlando Dompieri e Professor José Rodrigues da Costa Sobrinho.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.