06 de outubro de 2026
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Mulher fica ferida após bater em carro na Vila Aparecida

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Motociclista batendo na traseira de carro na rua Minas Gerais, na Vila Aparecida
Motociclista batendo na traseira de carro na rua Minas Gerais, na Vila Aparecida

Uma motociclista sofreu ferimentos leves na tarde desta terça-feira, 6, após bater na traseira de um carro na rua Minas Gerais, na Vila Aparecida, na região Leste de Franca. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente.

Acidente foi registrado por câmera

Nas imagens, um furgão saiu de uma empresa. Na sequência, o motorista de outro furgão, que aguardava para estacionar, deu ré e sinalizou para que o motorista que vinha logo atrás reduzisse a velocidade.

O motorista do carro freou, mas a motociclista que seguia logo atrás não conseguiu parar a tempo e bateu na traseira do veículo.

Com o impacto, a moto caiu no chão.

Vítima foi socorrida

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada a uma unidade de saúde de Franca. Ela teve ferimentos leves.

Uma equipe do trânsito da Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência.

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