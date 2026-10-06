Uma motociclista sofreu ferimentos leves na tarde desta terça-feira, 6, após bater na traseira de um carro na rua Minas Gerais, na Vila Aparecida, na região Leste de Franca. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente.
Acidente foi registrado por câmera
Nas imagens, um furgão saiu de uma empresa. Na sequência, o motorista de outro furgão, que aguardava para estacionar, deu ré e sinalizou para que o motorista que vinha logo atrás reduzisse a velocidade.
O motorista do carro freou, mas a motociclista que seguia logo atrás não conseguiu parar a tempo e bateu na traseira do veículo.
Com o impacto, a moto caiu no chão.
Vítima foi socorrida
A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada a uma unidade de saúde de Franca. Ela teve ferimentos leves.
Uma equipe do trânsito da Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência.
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