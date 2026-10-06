Uma motociclista sofreu ferimentos leves na tarde desta terça-feira, 6, após bater na traseira de um carro na rua Minas Gerais, na Vila Aparecida, na região Leste de Franca. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente.

Acidente foi registrado por câmera

Nas imagens, um furgão saiu de uma empresa. Na sequência, o motorista de outro furgão, que aguardava para estacionar, deu ré e sinalizou para que o motorista que vinha logo atrás reduzisse a velocidade.

O motorista do carro freou, mas a motociclista que seguia logo atrás não conseguiu parar a tempo e bateu na traseira do veículo.